Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoo, että sosiaali- ja terveysministeriö (STM) valmistelee mallin ennakkotestitodistuksesta sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausuman mukaisesti. Kiuru muistuttaa, että vastaava malli tuotiin eduskunnalle viime syksynä, mutta se ei tuolloin edennyt.

”Hallituksen tahto on, että jokainen maahantulija testataan”, ministeri kommentoi Twitterissä.

Kiurun mukaan Suomella on ollut tiukka rajakontrolli pandemian ajan ja maahantuloa on rajoitettu huomattavasti.

”Sen voidaan katsoa olevan yksi syy sille, että tautitilanteemme on pysynyt hallinnassa moniin muihin maihin verrattuna. Rajojen terveysturvallisuudessa on vieläkin parannettavaa, sillä vaikka aluehallintoviranomaisilla ja kunnilla on voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti jo mahdollisuus laajasti testata ihmisiä rajoilla, silti näitä työvälineitä ei ole käytetty riittävästi.”

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on mietinnössään vaatinut hallitukselta lakiesitystä, jossa asetetaan velvoite maahantulijoita koskevasta ennakollisesta koronatestituloksesta. Valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) kertoi viime viikolla STT:lle, että valiokunta hyväksyi yksimielisesti lausumaehdotuksen osana mietintöään, joka koskee hallituksen esitystä niin sanotuista laajoista pakkotestauksista. Tällaisen mallin käyttöönotto olisi Lohen mukaan tarpeen, sillä hallituksen esitys, jolla laajat pakkotestaukset mahdollistetaan, ei ota kantaa siihen, pitääkö matkustajilla Suomeen tullessa olla todistus tuoreesta koronatestituloksesta, sairastetusta taudista tai annetusta rokotteesta.

