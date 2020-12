Berliinin Trepkowissa rokotuksiin on varattu halli, johon rakennetaan yhteensä 80 rokotusmoduulia.

Rokotukset alkavat. Berliinin Trepkowissa rokotuksiin on varattu halli, johon rakennetaan yhteensä 80 rokotusmoduulia.

Interpol on lähettänyt jäsenilleen vakavan varoituksen. Pääsihteeri Jürgen Stockin mukaan rokotteet ovat nestemäistä kultaa. Rokotteita on alkuvaiheessa vähän mutta kysyntä on valtavaa.

Rikolliset voivat varastaa aitoja tuotteita tai myydä tehottomia väärennöksiä. Muitakin keinoja on.

”Pandemian alkuvaiheessa tuli maailmalla esiin tapauksia, joissa markkinoitiin täysin keksittyjä rokotteita ehkäisemään virusta. Ampulleissa oli steriiliä vettä tai jonkinlaista antibioottiliuosta”, sanoo lääkevirasto Fimean yliproviisori Sami Paaskoski.

Hänen mukaansa rokotteet eivät myöskään ole länsimaissa se kaikkein kiinnostavin kohde rikollisille.

”Rokotteet eivät ole erityisen kalliita verrattuna vaikkapa biologisiin syöpälääkkeisiin. Ne kiinnostavat rikollisia paljon enemmän”, Paaskoski sanoo.

Kallis syöpälääke voi maksaa kymmeniä tuhansia euroja vuodessa.

Paaskosken mukaan rikollista toimintaa on eniten kehittyvissä ja köyhissä maissa, joissa on paljon korruptiota ja yhteiskunnan rakenteet ovat heikkoja.

”Toki Euroopassakin on maita, jotka ovat korruptiolistojen heikommalla puolella”, Paaskoski sanoo.

Köyhissä maissa on myös suuri tarve rokotteelle. Rokottamiseen tarvitaan ainakin kolmen pisimmälle ehtineen rokotteen, Pfizerin, Astra Zenecan ja Modernan kohdalla kaksi tai puolitoista annosta.

Nature -lehden mukaan rikkaissa maissa ei rokotteista tule pulaa. Kanada on varmistanut itselleen yhdeksän annosta per asukas, enemmän kuin mikään muu valtio. Euroopan Unioniin tulee yli neljä annosta henkeä kohti.

Meksikoon ja Egyptiin tulee alle yksi annos henkilöä kohden. Monen köyhän maan tilanne on tätäkin huonompi. Osa maista on tilannut rokotteita, joille ei edes olla haettu hyväksyntää Yhdysvalloissa tai Euroopassa.

Marokossa on testattu kiinalaista rokotetta, ja maa on tilannut rokotteita Sinovacilta. The Lancetin mukaan Sinovacin rokotteen teho ei alustavien tietojen mukaan ole samalla tasolla kuin esimerkiksi Modernalla tai Pfizerilla. Tämä luo markkinoita varastetuille aidoille rokotteilla.

Interpolin mukaan rikollisjärjestöt saattavat soluttautua rokotteiden tuotantoketjun eri vaiheisiin.

On mahdollista, että rikollisorganisaatiot esimerkiksi Italiassa varastavat viranomaisten avulla rokotteita ja myyvät ne virallisten kanavien ohi kolmansiin maihin. Esimerkiksi Italiassa rikollisjärjestö Camorra on soluttautunut sairaaloihin.

”Lääkkeitä on varastettu sairaaloista”

Pfizer tuo ensimmäisenä suurena länsimaisena lääkeyhtiönä rokotteen markkinoille.

Pfizerin mukaan yhtiön lääkkeisiin kohdistuvia varkauksia ei ole esiintynyt sen tuotantolaitoksissa tai matkalla tehtaasta tukkuun. Yhtiö vastaa kysymyksiin kirjallisesti, eivätkä kommentit liity sen uuteen uuteen rokotteeseen.

”Lääkkeitä on varastettu sairaaloista. Lääkeväärennösten ujuttaminen laillisiin jakelukanaviin on vaikeaa. EU:n alueella pakkauksissa on yksilöllinen tunniste ja peukaloinnin paljastava mekanismi.”

Pfizerin ja muiden lääkeyhtiöiden tuotteista liikkuu myös väärennöksiä.

”Lääkkeiden osalta väärennysten kirjo vaihtelee erittäin taidokkaasti tehdyistä kopioista huonolaatuisiin ja jopa hengenvaarallisiin valmisteisiin, joissa on keskitytty vain ulkonäköön.”

Interpol on löytänyt yli 3 000 verkkosivustoa, jotka myyvät laittomia lääkkeitä.

Interpolin lisäksi IBM ja Yhdysvaltojen kotimaan turvallisuudesta vastaava Homeland Security ovat älähtäneet. Kiinalaisen kylmäketjutoimittaja Haier Biomedicalin nimissä on lähetetty eri tahoille kalastelumeilejä, muun muassa EU:n komissioon.

IBM:n mukaan on mahdollista, että rikolliset etsivät kuljetusketjun heikkouksia. Taustalla voi olla myös valtiollinen toimija, joka pyrkii häiritsemään logistiikkaa.

