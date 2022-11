Kuinka monta miljardia ensi vaalikaudella leikkaisitte menoja ja mistä konkreettisesti leikkaisitte, kysyi pääministeri Sanna Marin (sd) oppositiopuolue kokoomukselta SAK:n vaalitentissä perjantaina.

Kokoomuksen vastauksen antoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen, joka tuurasi puheenjohtaja Petteri Orpoa.

”Neljä miljardia vaalikaudessa. Ensi tiistaina julkistamme vaihtoehtobudjetin, jossa leikkaamme nettovelanottoa 1,1 miljardia euroa, mistä on meidän panostukset jo laskettu pois. Yhteensä menosäästöjä on 2,5 miljardia euroa, vähän reilusti. Kyllä siinä on sosiaaliturvasta menosäästöjä, sitten on hallinnosta, hankinnoista, matkoista”, Mykkänen vastasi.

Hänen mukaansa säästökohteita löytyisi laajalti, mutta sosiaaliturva olisi merkittävä yksittäinen kohde.

”Sosiaaliturva on sellainen konkreettinen painopiste, josta satoja miljoonia euroja löytyy.”

Panostuksiaan kokoomus rahoittaisi ”verotuksen painopisteen siirrolla” eli esimerkiksi haittaveroilla.

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm otti tentin jälkeen tiedotteessaan kantaa asiaan. Malm kertoo olevansa huolissaan pyrkimyksistä heikentää sosiaaliturvaa ja työntekijöiden oikeuksia.

”Huomaa, että eduskuntavaalit lähestyvät, kun kokoomus ja Suomen Yrittäjät alkavat taas puhua yhdellä suulla siitä, miten työllisyyden kasvun suurimpia esteitä ovat sohvalla viihtyvät työttömät ja työntekijät, jotka haluavat pitää kiinni oikeuksistaan”, Malm sanoo.

Hän ihmettelee ”erityisesti kokoomuksen tilannekuvaa”.

”Satojen miljoonien sosiaaliturvaleikkaukset ja ansiosidonnaisen lyhentäminen ovat käsittämättömiä ehdotuksia aikana, jolloin ihmiset ovat poikkeuksellisen huolissaan toimeentulostaan ja tulevaisuus on epävarma. Suomalaiset tarvitsevat nyt vakautta ja turvaa, eivät perusturvan murentamista tällä tavalla.”

Malmin mukaan kyse on laastarista, jolla ei ratkaista todellisia syitä työvoimapulan taustalla.

”Sosiaaliturvaleikkaukset eivät muutu työpaikoiksi syrjäytyneille, osatyökykyisille ja kaikille niille, jotka yrittävät työllistyä, mutta jotka eivät löydä töitä esimerkiksi puuttuvan osaamisen vuoksi. Ne vain tekevät heistä entistä köyhempiä.”

SDP pyrkisi tasapainottamaan valtiontaloutta ensisijaisesti työllisyyden nostolla, ja Malm muistuttaakin SDP:n tavoittelevan seuraavalla hallituskaudella vähintään 80 prosentin työllisyysastetta.

LUE MYÖS: