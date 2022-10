Ossi Kurki-Suonio, Tukholma: Fed määrää tahdin

Ruotsissa syksyn tärkein talousindikaattori on Yhdysvallat, sanoo Nordea Ruotsin pääekonomisti Annika Winsth .

”Yhdysvaltain keskuspankki asettaa koko maailman agendan, ja meidän teollisuutemme on riippuvainen kansainvälisestä tilanteesta”, Winsth toteaa.

Alkuviikosta pörssit Atlantin molemmin puolin innostuivat, kun teollisuuden ISM-ostopäällikköindeksi valahti syyskuussa lähes nollakasvuun ja elokuussa avautuneiden uusien työpaikkojen määrä pieneni.

Ne olivat ensimmäisiä signaaleja siitä, että Fedin kiristysruuvi saattaisi purra. Se jatkaa koronnostojaan, Winsth uskoo, mutta epävarmaa on, miten korkealle korko lopulta nousee.

Handelsbankenin Ruotsin-pääekonomisti Christina Nyman huomauttaa, että Yhdysvalloissa markkinoiden korko-odotukset ovat matalammat kuin Fedin oma korkoputki.

”Mutta tilanne ei ole sama Ruotsissa, missä odotukset ovat korkeammat kuin mitä Riksbanken tavoittelee”, Nyman sanoo.

Ruotsissa Winsthin ja Nymanin huomio kiinnittyy ensi viikon torstaina julkistettavaan syyskuun inflaatiolukuun.

Kotitalouksien luottamus talouteen on painunut pohjamutiin, ja Konjunktur­institutetin luottamusindikaattori laski alimmalle tasolle koskaan.

Kuluttajien varovaisuus tuntuu vähittäiskaupassa. Ruotsin tilastokeskus SCB:n mukaan vähittäiskaupan myyntivolyymit ovat kesä–elokuun aikana laskeneet 5,6 prosenttia vuoden takaisesta. Lasku painottuu erikoistavarakauppaan.

Myös verkkokauppaostosten määrä laskee. Postnordin verkkokauppabarometrin mukaan eniten kärsii päivittäistavarakauppa, kun verkko-ostokset romahtivat huhti–kesäkuussa 28 prosenttia.

”Alamme nähdä elinkeinoelämän puolella merkkejä, että suhdanne on kääntymässä. Eniten juuri vähittäiskaupassa”, Nyman sanoo.

Ruotsalaiset kotitaloudet ovat velkaantuneita ja korkoherkkiä. Asuntolainat on sidottu markkinakorkoihin jopa siinä määrin, että 12 kuukauden euribor tulkitaan kiinteäksi koroksi.

”Puhun paljon yritysten kanssa, ja minusta on nyt selviä signaaleja siitä, että jotakin on tapahtumassa. Sitten kestää muutaman kuukauden ennen kuin se näkyy tilastoissa”, Winsth kertoo.

Katja Incoronato, Udine: Italia jo taantumassa

Italian valtiovarainministeriön tuoreen katsauksen mukaan talous painui taantumaan jo kolmannella vuosineljänneksellä heinä–syyskuussa. Rahaministeriö odottaa taantuman jatkuvan ainakin kolmen seuraavaan vuosineljänneksen ajan.

Negatiivisen käänteen taustalla ovat poikkeuksellisen korkeat energian hinnat. Italian hallitus on tähän mennessä maksanut erilaisia energiatukia vajaan 70 miljardin euron arvosta ja parhaillaan keskustellaan siitä, onko uusia tukia varaa maksaa. Eroava pääministeri Mario Draghi suhtautuu uusiin tukiin jyrkän kielteisesti, sillä ne jouduttaisiin maksamaan uudella valtionvelalla.

Energiatukien sijaan Italia ajaa koko Euroopan tason hintakattoa erityisesti maakaasulle. Keskusteluun on viime päivinä noussut myös mahdollinen uusi EU:n elvytyspaketti. Talouskomissaari Paolo Gentiloni ja sisämarkkinakomissaari Thierry Breton väläyttivät uusia yhteisiä toimia tiistaina.

Komissaarien mukaan uuden yhteisvelan liikkeeseen laskua valmistellaan komissiossa jo. Uudella velkarahalla on tarkoitus auttaa erityisesti niitä maita, joiden kansalliset budjetit eivät salli uusia energiatukia. Ehdotus miellyttää erityisesti Draghia, joka on esittänyt samaa jo helmikuun lopulta lähtien.

Italian vaalit pari viikkoa sitten voittanut äärioikeisto puolestaan puhuu uusien mittavien energiatukien puolesta. Markkinoita ajatus Italian velkavuoren paisumisesta energiatukien takia hermostuttaa, ja tämä on nostanut valtionlainojen korkoja.

Auli Valpola, Lontoo: Veropaketista nousi kiista

Englannin keskuspankki on ennustanut Britannian joutuvan taantumaan loppuvuonna. Tuorein arvio on, että kolmannella vuosineljänneksellä talous supistui 0,1 prosenttia. Toisella kvartaalilla bkt kasvoi hieman, 0,2 prosenttia.

Liz Trussin konservatiivihallitus on ottanut kasvun keskeiseksi tehtäväksi, mutta keinoista on erimielisyyttä. Truss uskoo veroleikkausten virkistävän investointeja ja tuotantoa.

Hallituksen veroleikkauspaketti sai tyrmäävän vastaanoton markkinoilta, sillä sen rahoittaminen edellyttää merkittävää valtion lisälainaamista. Hallitus perui jo eniten kansalaisia närkästyttäneen suunnitelman poistaa varakkaimmilta ylin, 45 prosentin veroluokka.

Epävarmuus markkinoilla on nostanut entisestään asuntolainojen korkoja. Esimerkiksi kahden vuoden kiinteä korko on kuuden prosentin tuntumassa.

Vähittäiskaupan liiton BRC:n indeksin mukaan elintarvikkeiden hinnat olivat syyskuussa 10,6 prosenttia edellistä vuotta korkeammalla.

Hallitus yrittää pitää energialaskut kurissa kuluttajien ja yritysten energiatuilla, mutta siitä huolimatta monet taloudet jättävät rahapulassa asuntonsa lämmittämättä.

Eri puolille maata on syntynyt lämpimien tilojen projekteja, joissa mukana on esimerkiksi kirjastoja, kirkkoja ja vapaa-ajan keskuksia. Palelevat ihmiset voivat käydä lämmittelemässä, tavata muita ja juoda kupposen kuumaa.

Koillis-Englannissa Guisborough’ssa yleisön käyttöön on annettu leipomon uunien yläpuolinen huone.

Jyrki Palo, Madrid: Vielä ei ennusteta taantumaa

Espanjan talouskasvun odotetaan merkittävästi hidastuvan, mutta ei välttämättä putoavan taantumaan. Maan keskuspankin ja hallituksen odotuksissa on 4,4–4,5 prosentin talouskasvu tänä vuonna. Ensi vuonna kasvu jää keskuspankin mukaan 1,4 prosenttiin. Sosiaalimenoja jälleen paisuttavan budjettiesityksen esitellyt vasemmistohallitus uskoo yhä yli kahden prosentin kasvuun.

Näillä odotuksilla Espanjan bkt nousisi ensi vuonna täpärästi koronaa edeltäneelle tasolle. Vuonna 2020 bkt syöksyi kymmenen prosenttia, mikä toi satoja miljardeja euroja lisävelkaa. Velkaantumista jatketaan ensi vuonna neljän prosentin vajeella, vaikka verotulot ovat kasvaneet roimasti inflaation ja hyvän työllisyyden ansiosta ja EU:n elvytysmiljardeja tulvii kassaan. Työttömyys on vajaat 13 prosenttia, mikä on Espanjan oloissa lievää, eikä sen arvella pahenevan.

Muhkeat turismitulot noussevat jo yli vuoden 2019 tason, mutta riskinä on inflaation, energiakriisin ja muiden EU-talouksien heikkouden vaikutus matkailuintoon. Tavaravienti on vielä vetänyt hyvin, eikä energiapula uhkaa – ongelma on hinta. Sähkön hintaa on hillitty, mutta kolmasosa asunnoista lämpiää maakaasulla.

Lopulliseksi inflaatioluvuksi tänä vuonna keskuspankki odottaa 8,7 prosenttia. Ensi vuoden ennuste on 5,6 prosenttia. Eläkkeitä nostetaan 8,5 prosenttia ja virkamiespalkkoja kuusi prosenttia. Yksityispuolenkin palkannousut ovat reippaita, mutta silti köyhdytään ja ammattiliitot uhkailevat levottomuuksilla.

Janne Soisalon-Soininen, New York: Näkymä suli vauhdilla

Yhdysvalloissa bruttokansantuote pieneni kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1,6 prosentin vuosivauhtia ja huhti–kesäkuussakin vielä 0,6 prosenttia. Kahden perättäisen neljänneksen negatiivinen kasvu periaatteessa jo täyttää taantuman määritelmän. Inflaatiokorjattu bruttokansantulo on sentään pysynyt alkuvuoden aikana kasvussa, joskin varsin aneemisessa alle prosentin luokassa.

Kun katsoo vielä maan teollisuustuotannon kehitystä alkuvuodelta ja vauhdilla hidastuvaa asuntomarkkinaa, voidaan hyvin sanoa, että taantuma Yhdysvalloissa alkaa vähintäänkin olla hyvin lähellä. Työmarkkinat ja kulutus ovat toisaalta pysyneet yhä vahvoina.

Jarrutus on ensisijaisesti seurausta vauhdilla kiristyvästä keskuspankki Fedin rahapolitiikan kiristyksestä. Toisen maailmansodan jälkeen maailma on nähnyt Fedin kiristävän rahapolitiikkaansa kaikkiaan 14 kertaa, ja 11 kertaa Yhdysvaltain talous on ajautunut taantumaan kahden vuoden kuluessa tiukennussyklin aloittamisesta.

Fedin kuluvan vuoden kasvuennuste putosi syyskuun uudessa arviossa vain 0,2 prosenttiin kesäkuussa arvioidusta 1,7 prosentista. Kuvaavaa on, että samalla ennuste ohjauskoron tasosta vuoden lopulla nousi 3,4 prosentista noin 4,4 prosenttiin.

Ja koronnostot tuskin loppuvat tähän vuoteen, sillä inflaatio liitää pitkään yli Fedin tavoitteleman noin kahden prosentin tason. Pääjohtaja Jerome Powell puhui syyskuussa edessä olevasta taloudellisesta ”tuskasta”. Oli taantuma lopulta syvä tai ei, pahemmaksi menee ennen kuin helpottaa.

LUE SEURAAVAKSI: