Selvitys. Kansanedustaja Pihla Keto-Huovisen mielestä koronakriisin jälkeen on tarpeen selvittää, miten etäkouluaika on vaikuttanut lasten oppimiseen.

Kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen (kok) on huolissaan koronavirusepidemian aikaisen etäkoulun vaikutuksista etenkin pienimpiin koululaisiin.

”Oppilaat ovat tällä hetkellä täysin eriarvoisessa asemassa. Osalla vanhemmat pystyvät tukemaan oppimista, osalla taas ei.”

Keto-Huovisen mielestä koronakriisin jälkeen on tarpeen selvittää, miten etäkouluaika on vaikuttanut lasten oppimiseen. Hän odottaa siihen valtakunnallista ohjeistusta. Jo ennen koronaepidemiaa huolena on ollut, että oppimistulokset ovat heikentyneet. Nyt koronavirusepidemia uhkaa tuoda lisää takapakkia luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen heti koulutien alussa.

”Kyllä tässä täytyy jollain tavalla seurata sitä, miten lapset ovat tämän kevään aikana oppineet nimenomaan lukemista ja kirjoittamista. Ne ovat perustaidot, jotka luovat pohjan kaikelle muulle opiskelulle. Tämä on todellakin ykkös- ja kakkosluokille tosi kriittinen paikka”, Mäntsälän kunnallispolitiikassakin vaikuttava Keto-Huovinen sanoo Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -haastattelussa.

Mäntsälässä on paljon yhdistelmäluokkia ja Keto-Huovisen omankin pojan luokalla on niin esikoululaisia kuin kakkosluokkalaisiakin.

”Ei ole välttämättä hyvä ratkaisu, että eskarilaiset ja tokaluokkalaiset ovat samalla luokalla. Sillä on ihan selkeä vaikutus ollut oppimistuloksiin. Opettajan huomio välttämättä menee niihin pienempiin lapsiin, jotka tarvitsevat enemmän ohjausta.”

Kun koulutilat ovat olleet kiinni, opetus on tapahtunut etänä ja vanhempien rooli on ollut jopa keskeinen. Esimerkiksi Uuden Suomen kyselystä kävi taannoin ilmi, että etäkoulukäytännöt vaihtelevat suuresti kunnittain.

Opetusministeri Li Andersson (vas) puolestaan on linjannut, että opettajan on pidettävä yhteyttä etenkin pienimpiin koululaisiin ja seurattava heidän kehitystään.

Keto-Huovinen myös peruuttaa epidemian vuoksi aiemmasta kannastaan, jonka mukaan oppivelvollisuutta voisi pidentää 18-vuotiaaksi.

Tämän uudistuksen aika ei hänen mielestään nyt ole epidemian seurausten vuoksi, vaikka uudistus sinänsä on tarpeellinen.

”Tässä tilanteessa näen, että kuntien menoja ei tule lisätä. Yksinkertaisesti nyt pitää huolehtia siitä, että peruspohja on kunnossa.”

Keto-Huovinen jakaa monen muunkin julkisuudessa kertoman huolen siitä, että perheissä ongelmat voivat koronaepidemian aikana kriisiytyä ja esimerkiksi lähisuhdeväkivalta lisääntyä. Kunnille tulisi antaa paljon lisää panoksia opetustoimen lisäksi myös nuorisotyöhön ja sosiaalipuolelle, Keto-Huovinen sanoo.

Keto-Huovinen toivoo hallitukselta kunnille kokoomuksen ajamaa kuntamiljardia. Hallitus kertoi kehysriihen yhteydessä valmistelevansa toukokuun lisätalousarvioesitykseen kuntien tukipaketin, jonka koko on vähintään miljardi euroa.

Ensi toimena kriisitilanteessa kuntien vuoden 2020 verotulojen menetyksiä korvataan 547 miljoonalla eurolla, hallitus kertoi.

”Verotulokompensaatio auttaa hetkellisesti ja oli ajatus, että se vähennetään kuntien määrärahoista vuonna 2021, mutta sinne tarvitaan selkeästi enemmän rahoitusta”, Keto-Huovinen sanoo.

