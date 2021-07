Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, ettei ymmärrä, miten hallituksen riita EU:n metsästrategiasta on syntynyt.

”En ymmärrä mistä tämä selkkaus on syntynyt, koska linjat on yhdessä sovittu. Laitan suuremmat paukut siihen, että saamme kantamme EU:ssa läpi kuin väittelyyn siitä, mitä olemme Suomessa sopineet. Meidän pitää varmistaa, että EU:ssa ääntämme kuullaan näissä asioissa”, hän sanoo.

Euroopan komission metsästrategian vuodettu versio on nostanut tunteet pintaan Suomessa. Komissio suunnittelee muun muassa avohakkuiden kieltämistä ja rajoituksia runkopuun energiakäyttöön.

Sdp:n kansanedustaja Raimo Piirainen on väläytellyt jopa Suomen eroa Euroopan unionista. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah on todennut, että EU-jäsenyyden mielekkyys menee monella harkintaan metsäkysymysten vuoksi.

Hallituksen sisällä vihreät on syyttänyt keskustaa ja sdp:tä hallitusohjelman vastaisista toimista.

”Miten voi olla, että EU-tasolla vaikutetaan eri tavalla kuin mitä meidän yhteisissä linjoissa on linjattu? Tämä on ihan kestämätöntä. Ei mikään puolue tai ministeri voi mennä eurooppalaisille foorumeille yksin linjaamaan jotain, mikä puolueen näkökulmasta olisi hyväksi. Me hallituksessa päätämme yhdessä linjat”, vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo arvosteli keskiviikkona.

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) ajautuivat perjantaina Ylen Ykkösaamussa kiivaaseen väittelyyn EU:n metsästrategian luonnoksesta.

”Pidän sitä suorastaan häpeällisenä, että pääministeripuolue sosiaalidemokraatit on jättänyt tämän asian sisällön keskustelematta”, Niinistö arvosteli.

Leppä kiisti Niinistön väitteen siitä, että metsästrategian luonnos olisi hallitusohjelman mukainen. Leppä myös korostaa, että metsäpolitiikka kuuluu EU:n perussopimuksen mukaan jäsenmaille, ja komission ehdotus rikkoisi perussopimusta.

Annika Saarikko painottaa metsien olevan luonnonvarana Suomen tärkein vaurauden lähde. Hän korostaa Lepän tavoin, että metsäpolitiikka kuuluu jäsenmaille.

”Tulkitsen suomalaiset sellaisina, jotka arvostavat itsellisyyttä ja metsäasioista on sovittu, että ne ovat meidän omissa käsissä. Meillä on valtava arvo koko Euroopan silmissä suomalaisissa hiilinieluissa.”

Saarikko katsoo, ettei maailmalla aina ymmärretä, millaista suomalainen metsäpolitiikka on.

”Sen ytimessä on 600 000 ihmistä, jotka omistavat suomalaista metsää. Puhumme heidän omaisuudestaan juuri nyt, emme vaan suomalaisesta metsäteollisuudesta vaan metsänomistajien asiasta.”