Viime viikolla Eurooppaa kuohuttanut Saksan perustuslakituomioistuimen päätös puhuttaa myös tällä viikolla. Tuomioistuin päätti, että EKP:n pitää perustella paremmin velkakirjojen osto-ohjelmansa tai Saksan keskuspankin Bundesbankin on vetäydyttävä siitä. Se myös linjasi vastoin EU:n tuomioistuimen aiempaa päätöstä samassa asiassa, mikä on ennenkuulumatonta, koska periaatteena on, että EU-lainsäädännössä kansalliset tuomioistuimet noudattavat EU:n tuomioistuimen päätöksiä.