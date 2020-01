Kiinan viranomaiset varoittavat, että yhdeksän kuolonuhria vaatinut uusi koronavirus voi mutatoitua ja levitä entistä laajemmalle.

Viranomaisten mukaan nyt on ”kaikkein kriittisin hetki” viruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja taudin hallitsemiseksi, BBC kertoo. Koronaviruksen muoto, jota ei aiemmin ole havaittu ihmisillä, on jo levinnyt Kiinasta ulkomaille yksittäisinä tapauksina.

Kiinan mukaan virus näyttää leviävän pääosin hengitysteitse, myös ihmiseltä ihmiselle. Viruksen tarkkaa alkuperää ei ole saatu selville, mutta se on lähtöisin Wuhanin kaupungista ja ilmeisesti ruokamarkkinoilta, joilla on käyty laitonta villieläinten kauppaa.

Yhdeksän ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamiin kuume- ja hengitysoireisiin, ja tartuntoja on havaittu maailmanlaajuisesti noin 400. Maailman terveysjärjestö WHO päättää tänään, onko virus kansainvälinen terveysuhka eli vaatiiko tilanne globaalin hätätilan julistamista. Suomessa THL on todennut, että tämä vaikuttaisi ylimitoitetulta toimelta.

