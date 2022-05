Britannian puolustusministeriö kertoo saaneensa tietoja, joiden mukaan Venäjä pyrkii liittämään Hersonin alueen itseensä. Asiasta uutisoi Reuters.

Britannian puolustusministeriö kertoo asiasta myös tilannepäivityksessään Twitterissä.

Britannian viranomaiset kertovat, että tiedustelutietojen perusteella keskeinen osa Venäjän alkuperäistä Ukraina-suunnitelmaa olisi todennäköisesti saada valtaosa Ukrainan alueista Venäjä-mielisen hallinnon alle. Tähän voidaan viranomaisten mukaan pyrkiä muun muassa peukaloimalla kansanäänestystuloksia.

Asiaa kommentoivat myös Institute for the Study of War -ajatushautomon tutkijat, joiden mukaan presidentti Vladimir Putin voisi jopa käyttää Venäjän ydinaseita uhkana saadakseen alueita liitettyä Venäjään.

”Ukrainan ja länsimaiden tulee yhdessä kehittää suunnitelma, kuinka alueen liittämiseen ja sitä mahdollisesti seuraavaan ydinaseuhkaan vastataan”, ajatuspajan tutkijat sanovat.

Hersonin aluetta ja sen pääkaupunkia H’ersonia pidetään ratkaisevana ratkaiseva Venäjän tavoitteelle muodostaa maasilta Krimille ja hallita eteläistä Ukrainaa.

