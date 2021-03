Suezin kanavaan juuttunut rahtilaiva Ever Given yritetään saada irti karilta tänään lauantaina. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on luvannut amerikkalaisapua 400-metrisen aluksen irrottamiseen.

”Meillä on laitteita ja kapasiteettia, jota useimmailla muilla mailla ei ole. Katsomme, miten voimme auttaa”, hän sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Vakuutusjätti Allianz arvioi Reutersille, että Suezin kanavan tilanteesta aiheutuu maailmankauppaan noin 6-10 miljardin dollarin vahingot viikossa. Vaikka kanava saataisiin auki tänään tai lähipäivinä, reitin sulkeutumisen vaikutus voi näkyä satamissa ja meriliikenteessä vielä pitkään. Pula komponenteista, merirahdin hinnannousu sekä raakaöljyn kallistuminen vaikuttavat kaikki toimitusketjujen ja tuotantoketjujen sujuvuuteen.

Jumissa olevassa rahtilaivassa on myös suomalaisen Northern Pailsin kaiutinlasti. Yhtiön mukaan kaiuttimet lähtivät matkaan Kaukoidässä sijaitsevalta tehtaalta maaliskuun alussa, ja niiden oli määrä saapua Shenzhenistä Rotterdamin sataman kautta Suomeen huhtikuun alkupuolella. Lastin saapuminen Suomeen viivästyy nyt pahimmillaan muutamalla kuukaudella.

”Kyseessä on kymmenien tuhansien eurojen arvoinen lasti Suomessa kehitettyjä kaiuttimia, jotka ovat menossa niiden ennakkotilaajille eri puolille maata. Onneksemme lastin ensimmäinen osa lähti tehtaalta paria viikkoa aiemmin ja on jo matkalla Rotterdamin satamasta Suomeen. Mutta juuri varmistuneen tiedon mukaan lastin toinen osa on nyt jumissa Ever Given -laivassa, joka on juuttunut poikittain Suezin kanavaan”, yhtiön tiedottaja Tomi Lindblom kertoo.

