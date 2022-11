Taksien hinnat ovat valtakunnallisesti keskimäärin nousseet vuoden 2018 taksiuudistuksen vaikutuksesta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kertoo tuoreeseen tutkimukseensa pohjaten.

Tutkimuksessa havaittiin, että uudistuksen seurauksena taksikyytien tarjotut hinnat kyytisovelluksissa nousivat keskimäärin noin 7 prosenttia suurissa kunnissa ja noin 15 prosenttia muualla Suomessa. Alueiden välillä ja sisällä esiintyy kuitenkin suurta hintavaihtelua.

Suurissa kunnissa on usein mahdollista saada halvempi taksikyyti kuin ennen vuoden 2018 taksiuudistusta, mutta tätä mahdollisuutta hyödyntää vain osa asiakkaista.

”Vaikka taksien hinnat ovat keskimäärin nousseet, myös edullisempia kyytejä on nyt tarjolla. Kuluttajilta vaaditaan kuitenkin enemmän vaivannäköä löytää itselleen sopivin taksikyyti, koska taksipalveluissa on eroja ja hintavaihtelu on suurta”, KKV kertoo tiedotteessaan.

Viraston mukaan taksiuudistus onkin sinänsä onnistunut yhdessä tavoitteistaan: se on ”luonut markkinoille paremmat edellytykset hintakilpailulle”.

”Suurissa kunnissa viiden kilometrin esimerkkimatkalla kuluttaja pystyy säästämään keskimäärin kuusi euroa, jos valitsee halvimman saatavilla olevan taksin sen sijaan, että ottaisi taksin satunnaisesti. Vastaava säästö on noin yhden euron verran pienemmissä kunnissa”, virasto kertoo.

Muutoksella on kuitenkin kääntöpuoli.

”Kaikilla ei ole mahdollisuutta hyödyntää taksien kilpailuttamiseen taksisovelluksia. Soittaminen välityskeskukseen ei välttämättä auta, koska välityskeskuksessa kyydin hintaa ei aina osata arvioida etukäteen”, tiedote jatkuu.

Taksien saatavuudessa ongelmia ja laatu heittelee

Tutkimuksen mukaan takseja on hyvin saatavilla asutuskeskuksissa jopa kysyntäpiikkien aikaan. Ongelmia saatavuudessa on pienemmillä paikkakunnilla kaukana asutuskeskuksista.

Ennen uudistusta taksipalvelut olivat verrattain samanlaisia ja palveluiden välinen laatuvaihtelu oli pientä, KKV toteaa. Taksiuudistuksen jälkeen ”keskeisessä, mutta vähälle keskustelulle jääneessä asemassa, ovat taksipalveluiden välillä ilmenevät erot, jotka voivat myös osaltaan selittää suurta hintahajontaa”.

Taksipalveluissa on nykyisin eroja esimerkiksi saatavuudessa, tilaustavoissa sekä palvelun laadussa, virasto huomioi.

”Taksiuudistus on mahdollistanut monipuolisemman tarjonnan sekä halvemmat taksikyydit niille, joille edullisuus on tärkeää. Toisaalta asiakkaalta vaaditaan nykyään enemmän vaivannäköä taksin valinnassa, koska taksipalveluissa on eroja ja hintavaihtelu on suurta. Asiakkaan on myös uutisoitu kohtaavan usein epävarmuutta taksikyytien hinnoittelun osalta. Edullisella taksikyydillä voi myös olla muunlaisia kustannuksia ja sitä voi joutua odottamaan keskimäärin kauemmin”, KKV kertoo.

”Variaatio palvelun laadussa on lisääntynyt, ja palvelun tyyppi ja laatu vaihtelevat välityspalveluiden välillä, mutta myös niiden sisällä.”

Uudistuksen jälkeen onkin tullut paljon valituksia esimerkiksi kuljettajien osaamisesta sekä autojen laadusta tai siisteydestä, KKV jatkaa.

Viraston mukaan kuluttajilla pitäisi olla mahdollisuus valita itselleen sopivin taksikyyti kaikissa tilanteissa, mutta tämä ei välttämättä toteudu muun muassa liikenteen solmukohdissa.

”On tilanteita, joissa taksin tilaaminen sovelluksella tai soittamalla ei ole mielekästä. Näitä ovat erityisesti vilkkaan liikenteen solmukohdat, kuten rautatieasemat, lentokentät ja satamat. Vilkkaan liikenteen paikoissa kuluttajan voi olla hankalaa valita itselleen sopivin kyyti. Hintojen vertailun lisäksi kuluttajan ei ole helppo varmistua esimerkiksi taksikyydin turvallisuudesta.”

KKV:n mukaan hyvä vaihtoehto liikenteen solmukohtien haasteisiin voisi olla taksiasemaa hallinnoivan tahon tekemä taksiaseman kilpailuttaminen.

Näin hintoja tutkittiin

KKV:n nyt julkaistu tutkimus on osa laajempaa selvitystä taksiuudistuksen vaikutuksista. Virasto huomauttaa tiedotteessaan, että uudistuksen hintavaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon se, miten markkina olisi kehittynyt ilman uudistusta. Inflaation ja nousevien polttoainekustannusten takia taksikyytien hintoja olisi todennäköisesti nostettu ilman uudistustakin.

”Taksiuudistuksen jälkeen taksikyytien hinnat ovat keskimäärin nousseet, mutta toisaalta hinnat nousivat myös ennen uudistusta. Tältä osin ei ole ilmiselvää, mikä osa hinnannoususta voidaan selittää lakimuutoksella, ja kuinka paljon hinnat olisivat mahdollisesti nousseet joka tapauksessa”, tutkimuksessa todetaan.

Esimerkiksi Tilastokeskuksen raportoima 40 prosentin hintojennousu ei KKV:n mukaan kuvaa sitä, mikä vaikutus uudistuksella on ollut hintatasoon, vaan kertoo yleisesti taksikyytien hintojen kehityksestä yli ajan. Tästä syystä taksiuudistuksen vaikutuksia asiakkaille tarjottuihin hintoihin tutkittiin niin sanotun differences-in-differences-menetelmän avulla.

”Menetelmä vertaa uudistuksen jälkeisiä hintoja niin kutsuttuihin kontrafaktuaalihintoihin eli hintoihin, jotka olisivat olleet voimassa, jos taksiuudistusta ei olisi tapahtunut. Pystymme tällöin arvioimaan, miten hinnat ovat muuttuneet juuri uudistuksen takia.”

KKV:n tutkimuksessa manner-Suomen taksimarkkinoiden kehitystä verrataan Ahvenanmaahan, jossa taksimarkkina on edelleen vahvasti säädelty. Ahvenanmaan taksimarkkinan kehityksen voidaan ajatella kuvaavan sitä, miten tilanne Manner-Suomen alueilla olisi kehittynyt ilman taksiuudistusta. Tutkimusta varten kerättiin taksisovellusten kautta vuoden 2022 kolmelta kuukaudelta 23 000 hintaa Manner-Suomesta ja 1 200 Ahvenanmaalta.

Hinta-analyysi keskittyi vain taksinvälityspalveluihin, koska datankeruu toteutettiin taksisovellusten kautta. KKV:n mukaan tämä antaa kuitenkin kattavan kuvan taksimarkkinasta, sillä suurin osa taksiyrityksistä ajaa välityskeskusten alla.

