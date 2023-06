OP varoittaa, että valmistuneelle ja opintotukiaikanaan keskivertolainan ottaneelle opiskelijalle tulevat tämän kesäkuun puolivälissä maksuun satojen eurojen korkokulut.

OP Ryhmä kertoo torstaiaamuna julkaisemassaan tiedotteessa, että opintolainojen maksuerät kasvavat suuremmiksi yleisen lainojen korkotason nousun myötä. Opintolainan korko on sidottu markkinakorkoon, johon lisätään pankin marginaali.

Opintotukiaikana korot lisätään lainan pääomaan eli ne pääomitetaan. Korkoja maksavat ne opintolainaa ottaneet henkilöt, joilla opintolainan lyhentäminen ei ole vielä alkanut, ja joiden koron pääomittaminen on päättynyt.

Lainan korkoja maksetaan ensimmäisen kerran noin vuosi opiskelijan valmistumisen jälkeen. Aluksi puolen vuoden välein maksetaan pelkkiä korkoja. Myöhemmin lainaa lyhennetään tyypillisesti kuukausittain, jolloin kerralla maksettavaksi tuleva korko on pienempi.

Niille, jotka toistaiseksi maksavat opintolainastaan vain korkoa, korkojen maksupäiviksi kerrotaan tiedotteessa 15. kesäkuuta ja 15. joulukuuta.

Opintolainojen yleisin korko on 12 kuukauden Euribor-viitekorko, joka on nykytasolla noussut lähes neljän prosentin tuntumaan. Euriboriin sidotuissa opintolainoissa korontarkistuspäivä on kerran vuodessa.

OP Ryhmän vakuudellisen henkilöasiakasrahoituksen tuotepäällikkö Atte Ylä-Mattilan mukaan korot yleisesti nousivat nopeasti viime vuoden loppupuoliskolla poikkeuksellisen pitkään jatkuneen nollakorkokauden jälkeen.

”Valtaosa nykyopiskelijoista on aloittanut opiskelunsa nollakorkoaikana, jolloin korkojen nopea nousu on heille uusi asia”, Ylä-Mattila huomauttaa.

OP:n tiedotteessa on myös esimerkkilaskelma siitä, kuinka paljon keskivertolainan ottaneen ja viime vuoden keväänä valmistuneen opiskelijan ensimmäiset korot kesäkuisena maksupäivänä voivat arviolta olla.

Nykytasolla 10 000 euron opintolainasta peritään noin 225 euron verran korkoja puolen vuoden välein.

Mikäli 10 000 euroa opintolainaa ottanut opiskelija on oikeutettu Kelan opintolainahyvitykseen, niin korot laskevat nykytasolla noin 160 euroon. Tällöin hänen on täytynyt suorittaa tutkintonsa määräajassa.

Ylä-Mattila kannustaa opintolainaa ottaneita opiskelijoita varautumaan jo etukäteen opintojen aikana tulevien korkojen maksuun, etteivät ne tule yllätyksenä vastaan valmistumisen jälkeen.

Varautua voi hänen mukaansa säännöllisellä pienten summien säästämisellä tulevien korkojen maksun ja yllättävien menojen varalta, sekä keskittymällä opintoihin, jotta voi valmistua tavoiteajassa.

”Ajoissa valmistuminen laskee opintolainan ja sen korkojen määrää”, Ylä-Mattila muistuttaa.

Askel askeleelta. Korot kasvavat ja opintolainaa ottaneiden opiskelijoiden määrä on noussut koko 2010-luvun ajan. Kuva: Tiina Somerpuro

Ylä-Mattilan mukaan lainaa huomattavasti keskivertoa enemmän ottaneilla voi ensimmäinen puolivuosittainen korkoeräkin olla useiden satojen eurojen suuruinen.

”Työuran alussa nämä ovat suuria summia, ja siksi korkotason nousu kannattaa ottaa huomioon omaa taloutta suunniteltaessa.”

Keskimääräinen lainasumma 10 000 euroa

Tällä hetkellä OP Ryhmästä opintolainaa ottaneilla on keskimäärin lainaa noin 10 000 euroa. Pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijoilla voi olla kuitenkin useampia kymmeniä tuhansia euroja opintolainaa. Syynä voi olla esimerkiksi pääkaupunkiseudun asuntojen korkeampi vuokrataso.

Ylä-Mattilan mukaan se, kenen opintolainaa kannattaa ottaa ja kuinka paljon, riippuu yksilön tilanteesta. Hän kehottaa hyvään taloudenpitoon ja miettimään, miten noussut korkotaso tulisi omassa taloudessa ottaa huomioon.

”Huomionarvoisia näkökulmia ovat, että millä tavoin opintojen aikaisen elämisen pystyy rahoittamaan, pystyykö opintolainan avulla varmistamaan nopeamman valmistumisen, ja mikä on valmistumisen todennäköinen vaikutus omaan tulotasoon.”

Apua ahdinkoon

Mikäli opintolainan ja korkojen takaisinmaksussa on vaikeuksia, Ylä-Mattila kehottaa reagoimaan ottamalla ensin pankkiin yhteyttä ja selvittää mahdollisia joustoja, sekä hakea tarvittaessa apua.

Opiskelija voi myös saada Kelalta korkoavustusta tietyin ehdoin.Korkoavustusta voi saada, jos lainaa ottaneen tulot eivät ylitä tulorajaa ja korkojen pääomittaminen on päättynyt. Tuloraja on korkeampi, jos lainaa ottaneella on alaikäisiä lapsia tai hänen luonaan asuu hänen avio- tai avopuolisonsa alaikäisiä lapsia. Asevelvollisuutta suorittavan opiskelijan opintolainojen korot Kela maksaa sotilasavustuksena.

Tulorajoja korotetaan joka toinen vuosi palkkojen ja hintojen muutosten mukaisesti.