Hallitus on päättänyt nostaa Suomen pakolaiskiintiön 1500 henkeen ensi vuoden osalta, kertoo sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) Twitterissä.

”Afganistanin kriisin ollessa akuuteimmillaan tein esityksen pakolaiskiintiön nostosta.Tänään hallitus on päättänyt nostaa vuoden 2022 pakolaiskiintiön historiallisen korkealle tasolle 1500 henkeen. Kiintiöjärjestelmä on toimivimpia tapoja hädänalaisimpien ihmisten auttamiseksi”, Ohisalo kirjoittaa.

Ohisalo esitti elokuussa pakolaiskiintiön tuplaamista 2000 henkeen.

Tällä hetkellä Suomen pakolaiskiintiö on 1 050 ihmistä. Vuosina 2001–2019 pakolaiskiintiö oli 750 henkilöä vuodessa.

Suomi on vastaanottanut kiintiöpakolaisia jo 1970-luvulta alkaen. Järjestelmän kautta otetaan Suomeen henkilöitä, jotka Yhdistyneiden kansankuntien pakolaisjärjestö UNHCR on määritellyt pakolaiseksi. Toisi kuin turvapaikanhakijoiden tilanteessa kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta maahan tulevien suojelun tarve arvioidaan jo ennen kuin he tulevat Suomeen.

Pakolaiskiintiön suuruudesta päätetään vuosittain.

Pakolaiskiintiön nostamiseen esitetään 1,1 miljoonan euron lisäystä hallituksen lisäbudjettiin, sisäministeriö tiedottaa.

