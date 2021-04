Vantaalaisessa hoitokodissa on ilmennyt koronavirustartuntoja henkilökunnalla ja asukkailla.

Vantaalaisessa hoitokodissa on ilmennyt koronavirustartuntoja henkilökunnalla ja asukkailla. Osa tartunnoista on todettu henkilöillä, jotka ovat saaneet ainakin yhden koronavirusrokotteen. Alustavien tietojen mukaan epidemian on aiheuttanut Etelä-Afrikasta peräisin oleva muuntunut koronavirus.

THL selvittää epidemian laajuutta vasta-ainetutkimusten avulla. Tarkoituksena on tutkia, kuinka suurella osalla asukkaista ja henkilökunnasta on ollut mahdollisesti havaitsematon oireeton tartunta. Tutkimuksessa selvitetään myös rokottamalla aikaansaatua immuniteettia ja suojaa varianttiviruksia vastaan.

Tutkimusta varten hoitokodin asukkailta ja henkilökunnalta otetaan verinäytteet pääsiäisen jälkeisellä viikolla. Tutkimuksen tulokset valmistuvat lähiviikkojen aikana.

