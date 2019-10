Britannian ja EU:n tiiviit neuvottelut ennen tänään torstaina alkavaa huippukokousta ovat eri lähteiden mukaan olleet vaikeuksissa, jos Britannialta ei tule selvennyksiä. Pääministeri Boris Johnsonin pitäisi saada ehdotustensa taakse konservatiiveja muissa asioissa tukenut Pohjois-Irlannin unionistipuolue DUP.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk sanoi kuitenkin keskiviikkona illalla, että sopimuksen perusteet ovat valmiit, uutistoimisto Reuters kirjoittaa.

”Teoriassa seitsemän, kahdeksan tunnin sisällä kaiken pitäisi olla selvää”, Tusk sanoi puolalaisella TVN24-kanavalla illalla.

”Se [sopimus] on yhä muutoksessa ja perusta tälle sopimukselle on valmis ja teoriassa me voisimme hyväksyä sopimuksen huomenna”, Tusk sanoi keskiviikkona.

Tusk sanoi, että keskiviikkona kuitenkin ilmeni ”tiettyjä epävarmuuksia brittien puolelta”.

Tänä aamuna näyttää siltä, että kyse on siitä, saako pääministeri Johnson Britanniassa tarpeeksi suuren tuen tiiviissä neuvotteluissa sorvatulle paperille. Mahdollinen sopimus on tarkoitus hyväksyä tänään alkavassa EU:n huippukokouksessa. LUE MYÖS:

Paperi on erityisen vaikea pala DUP-puolueelle. Se on vastustanut monimutkaista brittiehdotusta, jonka mukaan tulliraja tulisi Irlannin mereen Pohjois-Irlannin ja muun Britannian väliin. Pohjois-Irlanti olisi Britannian tullialuetta, mutta käytännössä noudatettaisiin Irlannin ja EU:n tullimääräyksiä.

DUP haluaisi tiettävästi Pohjois-Irlannin hallintoelimille oikeutta päättää aluetta koskevista tullijärjestelyistä. Tämä voisi antaa käytännössä DUP:lle veto-oikeuden. Lisäongelma vaatimuksen toteutuksessa on se, että alueen itsehallintoparlamentti on ollut jäissä alkuvuodesta 2017 pääpuolueiden riitojen vuoksi.

DUP:n edustajat ovat olleet Downing Streetillä neuvottelemassa pääministeri Johnsonin kanssa jo kolme päivää peräjälkeen. The Guardian -lehden mukaan alueelle olisi tarjottu lisää rahoitusta.

BuzzFeed-verkkosivun mukaan DUP:n kansanedustajat olisivat jakautuneet siinä, hyväksytäänkö Johnsonin ehdotukset. DUP:n edustajan mukaan väite ei pidä paikkaansa

Vaikka DUP:lla on vain kymmenen kansanedustajaa, jokainen ääni on Boris Johnsonille tärkeä mahdollisen sopimuksen edetessä brittiparlamenttiin. Tiettävästi EU:ssa halutaan varmuutta siitä, että Johnson voisi saada riittävän kannatuksen erosopimukselle.

Monet konservatiivit ovat myös pitäneet oman tukensa antamiselle tärkeänä sitä, että DUP on mukana. Tosin kovaa brexit-linjaa ajavan konservatiivien ERG-ryhmän varapuheenjohtaja Mark Francois arvioi, että DUP:n kanta ei välttämättä ratkaise.

”Ei ole itsestään selvää, että äänestämme automaattisesti samalla tavalla kuin DUP. Erityisesti koska näillä järjestelyillä on voimakkaat vaikutukset Pohjois-Irlantiin, annamme paljon painoa sille, mitä DUP sanoo”, konservatiivikansanedustaja Mark Francois totesi Sky Newsille. LUE LISÄÄ:

Jos torstain ja perjantain Eurooppa-neuvosto eli EU-johtajien huippukokous hyväksyisi osaltaan brexit-sopimusluonnoksen, brittiparlamentti kokoontuisi äänestämään siitä lauantaina. Johnson tarvitsisi sopimuksen läpimenoon myös konservatiiveista erotettujen kansaedustajien ja joidenkin työväenpuolueen edustajien ääniä.

Työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn on kiistänyt, että puolueen kansanedustajia olisi uhkailtu parlamenttiryhmästä erottamisella, jos he äänestävät Johnsonin sopimuksen puolesta.

”Uskon suostuttelun voimaan enemmän kuin uhkauksen voimaan. Pyydän kaikkia kansanedustajiamme äänestämään puolueen mukana ja vastustamaan sopimusta, joka vahingoittaa oikeuksia ja suojelua yhteiskunnassamme tai ajaa meidät Donald Trumpin armoille”, työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn sanoi.

Kun pääministeri Johnson on kertonut neuvottelutilanteesta hallitukselle, hän tapaa parlamentin rivikansanedustajia. EU:n pääneuvottelija Michel Barnier tiedottaa neuvotteluista myöhemmin EU-maiden lähettiläille.