Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite varoittaa alueen koronatilanteesta. Osa laajasta tartuntaketjusta lähteneistä koronavirustartunnoista on varmistunut koronaviruksen Intian variantiksi.

Soiten alueella on sunnuntaina kerrottujen tietojen mukaan todettu 21 uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat liittyvät laajaan viime aikoina tiedotettuun tartuntaketjuun, joka sai alkunsa vappubrunssista. Karanteenissa on noin 920 henkilöä ja heidän lisäksi muutama sata henkilöä on omaehtoisessa karanteenissa.

Soite kertoo tiedotteessaan, että 14 viime vuorokauden aikana on todettu yhteensä 101 koronavirustartuntaa ja ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 130 / 100 000 asukasta Soiten alueella. Ilmaantuvuusluku on Suomen korkein.

”Koronavirustartunnat leviävät nyt voimakkaasti nuorison keskuudessa etenkin Kokkolassa ja Kannuksessa. Vetoamme erittäin vahvasti alueen nuoriin, että kaikkea kokoontumista tulee nyt välttää, jotta saamme epidemian rauhoittumaan ja voidaan saavuttaa parempi tilanne kesäksi. Tärkeää on myös estää viruksen leviäminen riskiryhmiin”, Soite vetoaa tiedotteessaan.

Koko maassa raportoitiin sunnuntaina 227 uutta koronatartuntaa.

