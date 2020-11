Kun Yhdysvaltain istuva presidentti Donald Trump keskiviikkona ilmoitti pyrkivänsä ”äänestämisen lopettamiseen” osavaltioissa, joissa ääntenlaskenta yhä oli kesken, moni tulkitsi hänen viitanneen äänestämisen sijaan ääntenlaskennan lopettamiseen. Tutkijat Maria Annala ja Markku Ruotsila kuitenkin toivat Yleisradion A-studiossa keskiviikkoiltana esiin, että Trump itse asiassa luultavasti viittasi nimenomaan äänestämiseen ja Pennsylvanian poikkeukselliseen, kiisteltyyn käytäntöön.

Yhdysvaltain historian dosentti Markku Ruotsila kertoi, että hänen tulkintansa mukaan Trump viittasi kommentillaan Pennsylvanian osavaltion vaalijärjestelmään, ”vaikkei sitä suoraan sano”. Pennsylvanian järjestelmää viilattiin vaalien alla koronaepidemian takia, ja postiäänestys sallittiin kaikille äänioikeutetuille.

Samalla paikallinen tuomioistuin päätti, että postiäänet hyväksytään, vaikka ne saapuisivat useita päiviä vaalipäivän jälkeen – 6. marraskuuta eli perjantaihin asti. Ehtona tälle on tavallisesti se, että kirje on lähetetty ja postileimattu 3. marraskuuta eli vaalipäivään mennessä. Kuitenkin osavaltion demokraattienemmistöinen tuomioistuin on linjannut, että mikäli kirje on postileimaton tai leima on puutteellinen, sitä kohdellaan ”kuin se olisi leimattu ennen marraskuun 3. päivää”, kirjoittaa entinen liittovaltion syyttäjä, republikaanikommentaattori Andrew C. McCarthy The Hill -lehdessä.

Tähän Pennsylvanian poikkeukseen Trump todennäköisesti ainakin on viitannut puhuessaan äänistä, joita demokraatit ”löytävät kaikkialta”.

”Hyväksytään sellaisia postiääniä, joista ei ole todisteita [että ne on lähetetty vaalipäivään mennessä]”, Markku Ruotsila sanoi Ylen lähetyksessä.

Ennakkoäänet suosivat Trumpin sijaan Joe Bidenia, joten hänen vastustuksensa postiäänestyksen venyttämiselle on luonnollista. Yhdysvaltalaismedia on korostanut, ettei postiäänestykseen liittyvistä väärinkäytöksistä sinänsä ole mitään näyttöä, vaikka Trump on jatkuvasti pyrkinyt luomaan epäluottamusta postiäänestykseen.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Annala, joka huomautti, ettei hän yleensä ole Ruotsilan kanssa samoilla linjoilla, tuki tässä asiassa tutkijakollegan näkemystä.

”[Kyse on siitä epäilyksestä] että ihmiset kävisivät viemässä äänestyslappuja postiin siinä vaiheessa, kun äänestys on päättynyt – näin minäkin sen tulkitsin”, Annala sanoi Trumpin puheista.

Annalan mukaan Trumpin puheessaan esittelemä tilannekuva oli ”taitava tarina”, joka sekoitti keskenään tosiasioita, puolitotuuksia ja sepitteitä, mutta pohjautui pitkälle mietittyyn republikaanien strategiaan.

Andrew C. McCarthy kuvaa Pennsylvanian postiäänikäytännön merkitystä The Hillissä konkreettisesti näin: ”Jos vaalipäivän tuloslaskenta näyttää Trumpin johtavan Bidenia pienellä marginaalilla, demokraatit voivat yrittää perjantaihin 6. marraskuuta asti kerätä postileimattomia äänestyslippuja riittävästi kumotakseen Trumpin johdon”.

Oikeudessa nähdään

Trump ilmoitti vievänsä asian korkeimpaan oikeuteen ja hänen tiiminsä laittoikin oikeusjuttuja vireille useissa osavaltioissa jo torstain vastaisena yönä Suomen aikaa. Osa näistä oikeusprosesseista on nostettu juuri Pennsylvaniassa.

Markku Ruotsila toi Ylellä esiin, että korkein oikeus käsitteli Pennsylvanian vaalisäädöksiä jo ennen presidentinvaaleja, mutta ei saanut päätettyä asiaa yhden tuomarin puuttumisen vuoksi.

”Tämä menee oikeuteen joka tapauksessa”, Ruotsila sanoo nyt.

Myös esimerkiksi ABC News kertoo, että Pennsylvanialla voi olla edessä korkeimman oikeuden käsittely, jossa oikeus voi päättää vaalipäivän jälkeen saapuneiden lipukkeiden hylkäämisestä, vaikka ne olisi postileimattu ennen marraskuun 3. päivää. Tämän varalta osavaltion piirikuntia on ohjeistettu erottelemaan myöhäiset äänestyslipukkeet muista äänistä.

Pennsylvania on yksi täpärän vaalitaiston ratkaisijoita, ja se on myös yksi viimeisenä ääntenlaskentansa valmiiksi saavista osavaltioista. Vaalijärjestelmänsä sääntöjen mukaan osavaltio ei saanut aloittaa postiäänten laskemista ennen vaalihuoneistojen sulkeutumista. Tämän takia osavaltion tuloksen varmistumisessa voi kestää ainakin perjantaille.

CNN:n mukaan osavaltion postiäänistä oli torstaina aamulla Suomen aikaa laskettu noin 71 prosenttia. Kun noin 89 prosenttia kaikista osavaltion äänistä on laskettu, Trump johtaa 50,7 prosentin ääniosuudella, mutta tilanteen keikahtaminen ei ole aivan mahdotonta. Torstaiaamun tietojen mukaan Trumpin etumatka on kaventunut.

On mahdollista, että vaalit ratkeavat jo torstaina Bidenin eduksi niin, että Pennsylvanian tuloksella ei lopulta ole merkitystä. Mutta jos Pennsylvania nousee ratkaisijan rooliin, tilannetta ratkottaneen oikeudessa.

