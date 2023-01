Kuva: Outi Järvinen

Kiina pamautti pöytään yhden viime aikojen suurimmista yllätyksistä maailmantalouden näyttämöllä.

Viime vuoden lopulla Kiinan johto päätti mennä nollasta sataan: nollakoronapolitiikasta täyden höyryn talouskasvupolitiikkaan.

Euroopassakin on innostuttu Kiinan avautumisesta. Ehkä edessä häämöttänyt taantuma on peruttu.

Kun Kiina sulkeutui, monien länsisijoittajien suhtautuminen maata kohtaan happani. Puhuttiin länsimaisista arvoista, demokratiasta ja geopoliittisista riskeistä. Nyt kuin salamaniskusta Kiina on taas auki.

Kiina voi olla jopa ainoa vahvaa kasvua tarjoava iso markkina tänä vuonna, joten kiusausta riittää.

Säästöjä ja patoutunutta kysyntää

Tautiaalto on pyyhkäissyt läpi suurista kaupungeista ja 1,4 miljardin ihmisen talous alkaa hyrrätä. SEB-pankki ennustaa Kiinan talouden kasvavan tänä vuonna 5,5 prosenttia – ja se voi vielä yllättää ylöspäin. Avautuminen lupaa hyvää raaka-ainemarkkinoille.

Samalla kun Kiinan johto ilmoitti koronarajoitusten poistosta, se kertoi höllentävänsä suuryhtiöiden regulaatiota. Sijoittajat pelästyivät aiemmin, kun Kiina tiukensi otettaan teknologiajäteissä.

”Kiina voi olla jopa ainoa vahvaa kasvua tarjoava iso markkina.”

Kiinan taloutta on varjostanut maan kiinteistösektorin tilanne. Viimeisimpien tietojen mukaan tilanne olisi saatu jollain tavoin hallintaan. Jos pohja on saavutettu, suunta on vain ylöspäin.

Kulutus on ollut rajoitettua ja tulevaisuus epävarmaa, joten kotitaloudet ovat säästäneet. Nyt kuluttajaluottamus on nousussa ja säästöt polttelevat tileillä.

Kiinalaisilla on paljon patoutunutta matkustuskysyntää. Viisumien myöntäminen rajoittaa matkustamista toistaiseksi, mutta pian luksusliikkeisiin jonottavat kiinalaisturistit voivat olla taas yleinen näky.

Irtikytkentä on käynnistetty

Kiihtyvään kasvuun liittyy myös riskejä. Talous voi ylikuumentua ja inflaatio lähteä laukalle. Toisaalta kiinalaiset saavat nyt kuluttaa tavaroita ja palveluita ja matkustaa, joten se hieman tasoittaa tilannetta.

Viennin näkymät eivät ole valoisimmillaan, koska talousvaikeudet jarruttavat kysyntää muualla maailmassa. Kiinteistösektori pysyy tilanteen kohentumisesta huolimatta edelleen Kiina-riskien listalla.

Voiko Kiina nousta jälleen maailmantalouden kasvuveturiksi, joka nostaa muutkin kinoksesta? Kasvava Kiina voi ehdottomasti tarjota helpotusta esimerkiksi Euroopan tilanteeseen, sanoo SEB:n Aasia-strategiaa johtava Eugenia Fabon Victorino.

Jonkinlaiseksi tulpaksi voi muodostua lännessä käynnistetty Kiinan irtikytkentä. Kiina haluaa osana kasvupolitiikkaansa panostaa esimerkiksi t&k:hon. Länsiyhtiöiden huipputeknologiavientiä Kiinaan on kuitenkin rajoitettu, mikä voi torpata kauppoja.