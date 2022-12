Uusi vuosi 2023 alkaa sunnuntaina. Vuodenvaihde tuo perinteisesti myös erilaisia muutoksia verotukseen. Koostimme listan Verohallinnon tiedottamista muutoksista.

Verohallinto on luontoisetupäätöksessään vahvistanut arvot yleisimmille luontoiseduille, kuten asuntoedulle, autoedulle ja ravintoedulle.

Lounasetu

Ravintoetua eli niin sanottuja lounasseteleitä tai lounasetusovelluksia voi Verohallinnon mukaan edelleen käyttää myös ruoan kuljetuskustannuksiin. Muutos tuli alun perin voimaan keväällä 2020.

Ensi vuonna ravintoedun arvo on 8,0 euroa ateriaa kohden ja enintään 12,7 euroa, kun tänä vuonna summat ovat 7,15 euroa ja 11,3 euroa.

Sairaalan tai koulun henkilökuntaan kuuluville laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvo on 6,00 euroa, hotelli- ja ravintola-alan henkilökunnan ravintoedun puolestaan 6,80 euroa.

Asunto ja matkakulut

Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvo keskuslämmitysasunnoissa esimerkiksi ydinkeskustan Helsinki 1- alueella on 297 euroa + 13,1 euroa neliömetriltä ja Tampereella 197 euroa + 9,2 euroa neliömetriltä.

Muutoksia tulee myös matkakustannuksiin eli päivärahoihin ja kilometrikorvauksiin. Kotimaan kokopäiväraha nousee kolmella eurolla 48 euroon ja osapäiväraha kahdella eurolla 22 euroon. Verovapaa kilometrikorvaus 0,53 euroa kilometriltä tämän vuoden 0,46 euron sijaan.

Asunnon ja työpaikan välisten matkojen matkakuluvähennyksen tilapäiset korotukset ovat voimassa myös vuonna 2023. Vähennyksen enimmäismäärä on 8 400 euroa. Jos vähennyksen saa tehdä oman auton käytön mukaan, vähennys on 0,30 euroa kilometriltä. Käyttöetuautosta vähennys on 0,24 euroa.

Sähkö ja asuntolaina

Hallitus päätti syksyllä toimista kuluttajien auttamiseksi sähkölaskujen kallistuessa. Tammi–huhtikuun sähkölaskuista voi saada sähkövähennystä, jos sähköenergian kulut ovat yli 2 000 euroa neljältä kuukaudelta. Sähkövähennyksellä ja muilla kotitalousvähennyksillä on yhteinen 100 euron omavastuu.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on väliaikaisesti nostettu 3 500 euroon vuodessa, jos teettää joko kotitalous-, hoiva- tai hoitotyötä verovuosina 2022–2023.

Vuodesta 2023 alkaen asuntolainan korkoja ei voi enää vähentää verotuksessa. Sama koskee ensiasunnon velan korkoja.

Asuntolainan korkovähennys on pienentynyt asteittain vuodesta 2012 lähtien. Vuoden 2022 verotuksessa korkovähennys on vielä viisi prosenttia.

Muut vähennykset

Invalidivähennys poistuu tuloverotuksesta 1.1.2023 alkaen, mutta säilyy Ahvenanmaan kunnallisverotuksessa. Invalidivähennystä on voinut haitta-asteen mukaan saada henkilö, jolla on vammasta tai sairaudesta aiheutunut pysyvä haitta.

Verohallinnon mukaan vastaava rahamäärä kohdennetaan vammaispalveluiden kehittämiseen. Taustalla ovat sote-hyvinvointialueiden perustamiseen liittyvät verotuksen muutokset.

60 vuotta täyttäneiden palkka- ja yrittäjätulojen perusteella tehtävää työtulovähennystä korotetaan porrastetusti. Vähennys tehdään veroista. Esimerkiksi 60-vuotiaan työtulovähennystä korotetaan 200 eurolla, 63-vuotiaan 400 eurolla ja 65 vuotta täyttäneen 600 eurolla.

Eläke ja joukkoliikenne

Ruotsi on päättänyt lopettaa takuueläkkeen maksamisen ulkomaalaisille. Suomessa Ruotsin eläkettä saa noin 18 000 henkilöä. Verohallinto kehottaa eläkettä saaneita tarkastamaan verokorttinsa, jottei veroprosentti ole liian suuri.

Joukkoliikenteessä henkilökuljetuspalvelut vapautetaan väliaikaisesti arvonlisäverosta. Muutos on voimassa 1.1–30.4. välisenä aikana. Normaalisti arvonlisävero on 10 prosenttia.

Nollaverokantaa sovelletaan kaikkiin kotimaassa tapahtuviin henkilökuljetuspalveluihin, kuten esimerkiksi juna-, linja-auto-, taksi-, lentokone- ja laivakuljetuksiin.

VR vie alv-muutoksen suoraan lipun hintoihin, Helsingin seudun HSL taas huomioi hinnat koko vuodelle eikä erillistä alennusta tammi–huhtikuussa ole.

