Vihreiden varapuheenjohtaja Iiris Suomela nostaa julkisen talouden ongelmana esiin ”eläkepommin” ja ehdottaa uutta eläkeuudistusta Suomeen.

Suomela esitti avauksensa Pörssisäätiön välittämässä vaalipaneelissa.

”Ehkä se isoin vaiettu asia on, että eläkepommi on nyt täällä. Tällä vuosituhannella julkisia menoja eniten on kasvattanut se, että meillä on yhä enemmän eläkeläisiä”, Suomela sanoi paneelissa.

Ikääntyvässä Suomessa siis yhä pienemmät työikäiset ikäluokat rahoittavat yhä suuremman joukon eläkkeet. Suomela on jo aiemmin nostanut esiin sen, eläkeuudistukset eivät Suomessa ole olleet kovin reiluja nuorille.

Suomelan mukaan työeläkkeellä olevan miehen mediaanieläke kuukaudessa on keksimäärin suurempi kuin alle kolmekymppisen töissä käyvän nuoren keskimääräinen kuukausitulo.

”Tässä maassa pärjää paremmin olemalla työeläkkeellä miehenä kuin tekemällä töitä alle kolmekymppisenä nuorena. Kyllähän se kuilu siinä on aika jäätävä. Minusta Suomi tarvitsee uuden eläkeuudistuksen. Ei tästä muuten päästä.”

Suomalaisten eläkenäkymät kohenivat

Eläketurvakeskus (ETK) tosin arvioi tällä viikolla, että eläkkeiden pitkän aikavälin rahoitusnäkymät ovat parantuneet merkittävästi. Syynä ovat hyvät sijoitustuotot. ETK:n mukaan nyt koko työeläkejärjestelmän tasolla ei ole maksunkorotuspainetta, vaan jopa hieman laskuvaraa.

Epävarmuus tulevasta eläkemaksusta on kuitenkin ETK:n mukaan kasvanut: Väestöennusteen mukaan syntyvyys jatkuu matalana ja työikäisten määrä pienenee vuosien 2021–2090 ajan. Samalla vanhushuoltosuhde lähes kaksinkertaistuu ja yhä suurempi osuus kasvavasta eläkemenosta on katettava eläkevarojen tuotoilla, jos syntyvyys pysyy matalana.

Suomelan mukaan Suomen on lopetettava sellaiset leikkaukset, jotka heikentävät nuorten mahdollisuuksia pärjätä. Kaikki nuoret tarvitaan hänen mukaansa töihin mahdollisimman pitkään. Eniten nuoria menetetään mielenterveysongelmien vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle, hän katsoo.

”Sen on loputtava.”

Mielenterveystyöhön on panostettava, samoin koulutukseen, Suomela vaatii.

”Kyllä se varhaiskasvatukseen ja koulutukseen panostaminen on tässä ihan ykkönen.”

