Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtaja, keskustavaikuttaja Liisa Ansala kiistää väitöskirjatutkija Olli-Pekka Salmisen tulkinnan keskustan puheenjohtajavaalin tapahtumiin vaikuttaneista taustoista.

Salminen kirjoitti Puheenvuoron blogissaan, josta Uusi Suomi uutisoi, että syrjäytetyn puheenjohtajan Katri Kulmunin kotimaakunta Lappi hajosi vaalissa kahtia. Hän huomioi muun muassa Ansalan pitäneen puoluekokouksessa puheenvuoron Annika Saarikon puolesta.

”Rovaniemeläiset näyttivät Ansalan puheen myötä kaapin paikan Meri-Lapille”, Salminen tulkitsi viitaten Katri Kulmunin kotipaikkaan Tornioon sekä sote-uudistuksen asetelmiin.

Liisa Ansalan mukaan keskustan puheenjohtajavalinnassa ei ollut kyse maakunnan sisäisistä asioista, ja ”tästä syystä äänestyskäytöksillä ei ole mitään tekemistä Lapin maakunnan kuntien keskinäisten asioiden kanssa”.

”Rovaniemen ja Meri-Lapin kesken ei ole vääntöä sairaanhoitopiirin asioista. Rovaniemellä on Lapin sairaanhoitopiirin ylläpitämä Lapin keskussairaala ja Kemissä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin keskussairaala. Rovaniemi on suhtautunut positiivisesti Kemin sairaalan säilymiseen ja sitä on pidetty tärkeänä koko Lapin näkökulmasta”, Ansala viestittää Uudelle Suomelle.

”Rovaniemen kaupunki on ollut aktiivinen ja aloitteellinen erikoissairaanhoidon tehtävänjaon valmistelusta jo vuonna 2017 ennen Länsi-Pohjan laajoja sote-ulkoistuspäätöksiä. Rovaniemen, Kemin ja Tornion edustajat löysivät tuolloin hyvän yhteisymmärryksen Lapin sotevalmistelun pohjasta, joka ei kuitenkaan sopinut Itä-Lapin kunnille.”

Tutkija Salminen arvioi lisäksi, että puoluekokouksen ratkaisuihin vaikuttivat tulevien eduskuntavaalien asetelmat. Hän kirjoitti, että ”varapuheenjohtajaksi valittu Markus Lohi on mennyt nippa nappa Lapissa viime eduskuntavaaleissa läpi ja [Liisa] Ansala on sitä yrittänyt moneen otteeseen”. Kulmuni haluttiin pelata ulos Lapin eduskuntavaalipelistä, Salminen väittää.

Ansalan mukaan ”Lappi ei ole ole voinut yksinään ratkaista Keskustan puheenjohtajakisaa suuntaan eikä toiseen, vaan kaikissa maakunnissa on ollut kannatusta molemmille ehdokkaille”.

”En ole ollut ehdolla edellisissä (2019) eduskuntavaaleissa, enkä ole tehnyt päätöstä aionko asettua ehdolle seuraavissa vaaleissa, joten minun osaltani Keskustan puheenjohtajavaalissa ei ole voinut olla kyse eduskuntavaaleihin valmistautumisesta. Koko Lappi tarvitsee Katri Kulmunin kaltaista taitavaa ja periksiantamatonta poliitikkoa, ja toivon sydänjuuriani myöten että hän lähtee ehdolle seuraaviin eduskuntavaaleihin”, Ansala viestii.

