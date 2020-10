Euroopan parlamentin mielestä EU:n pitäisi leikata päästöjään 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Asia ratkesi äänestyksessä keskiviikkona, mutta tulokset tulivat vasta torstaina. Mepeistä puolesta äänesti 392, vastaan 161 ja tyhjää 142.

Parlamentti on vielä kunnianhimoisempi esityksessään kuin komissio, joka ehdotti 55 prosentin päästöleikkauksia. Tällä hetkellä tavoitteena on 40 prosentin leikkaus, mutta se on aivan liian vähän ottaen huomioon EU:n tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Jopa 55 prosentin tavoitetta pidetään silti liian matalana. Europarlamentaarikot kritisoivat sitä, komissio on muuttanut päästötavoitelaskelmiaan. Aiemmin EU:n päästövähennystavoitteet koskivat vain päästövähennyksiä. Nyt komissio on ottanut mukaan myös hiilinielut, joten komission esittämä uusi 55 prosentin tavoite on nettotavoite.

Hiilinieluja on kuitenkin vaikea laskea ja ne muuttuvat vuosittain voimakkaasti, mikä tekisi lopullisista päästövähennyslaskelmista entistä monimutkaisempia, mikä loisi epävarmuutta yrityksille ja investoinneille.

Parlamentin enemmistö äänesti sen puolesta, että hiilinielut käsiteltäisiin erikseen, ei osana isoa tavoitetta.

Euroopan parlamentin 60 prosentin tavoite hyväksyttiin niukalla enemmistöllä. Valtaosa esimerkiksi keskustaoikeisto EPP:n ryhmästä vastusti lukemaa, mutta ryhmän suomalaiset mepit äänestivät puolesta. 60 prosenttia vastustivat myös laitaoikeiston ryhmät ja esimerkiksi perussuomalaiset.

Perussuomalaisia lukuun ottamatta kaikki muut suomalaiset europarlamentaarikot äänestivät 60 prosentin tavoitteen puolesta.

Ympäristöjärjestöjen mielestä tosin tavoitteen pitäisi olla 65 prosenttia.

Parlamentaarikot haluavat muitakin muutoksia komission esitykseen. Parlamentti haluaa, että jokainen EU-maa sitoutuu erikseen hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä, ei vain EU kokonaisuutena. Nimittäin jälkimmäisessä tapauksessa jotkut maat voisivat myöhentää tahtia, koska toiset maat, kuten Suomi aikovat olla hiilineutraaleja jo vuonna 2035.

Seuraavaksi asia tulee jäsenmaiden käsittelyyn. Siellä jäsenmaiden välillä on eroa, mutta valtaosa kallistuu 55 prosentin kannalle. Kun EU-maat saavat muodostettua oman kantansa, alkavat neuvottelut parlamentin ja komission kanssa lopputuloksesta.

