Euroopan keskuspankin EKP:n neuvoston jäsen, Saksan keskuspankin Bundesbankin pääjohtaja Joachim Nagel vaatii keskuspankilta suorin sanoin erittäin kovia toimia.

”Meidän on toimeenpantava rahapolitiikkaa määrätietoisesti. Se tarkoittaa sitä, että EKP:n on lähitulevaisuudessa myös vähennettävä omistuksiaan euromaiden valtionlainoissa. Seuraavalta korkokokoukselta on tultava selkeä viesti”, hän sanoo saksalaisen Süddeutsche Zeitungin haastattelussa, jota sekä Reuters että Bloomberg siteeraavat.

Nagelin vaatimus valtionlainaomistusten supistamisesta on erityisen huono uutinen Italialle, jonka ekonomistit arvioivat tarvitsevan lisää EKP:n tukea, kun maan uusi hallitus aloittaa virassaan. EKP:n hallussa on tällä hetkellä noin 25 prosenttia Italian valtionlainoista.

Saksalainen keskuspankkiiri vaatii myös voimakkaita ohjauskoron nostoja inflaation hillitsemiseksi.

”Inflaatio on nyt kymmenessä prosentissa, mutta ohjauskorko vain 1,25 prosentissa. Minusta on selvää, että asialle pitää tehdä jotain. Ohjauskorkojen on noustava ja niiden on noustava merkittävästi”, hän sanoo.

Nagel myöntää, että EKP voi toimillaan vauhdittaa ja syventää taantumaa.

”Inflaatio on kuitenkin tällä hetkellä talouskasvun kaikkein pahin jarru”, hän sanoo.

