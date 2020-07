Puhemies Anu Vehviläinen (kesk) ei kutsu koolle eduskuntaa istuntotauolta, ja perussuomalaisten kova vaatimus näyttää kuivuvan kokoon. Uusi istuntokausi alkaa syyskuun alussa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä vaati torstaina eduskuntaa pikaisesti koolle valtioneuvoston tiedonantoa varten, jotta koko eduskunta voi käydä keskustelun EU:n elvytyspaketista. Perussuomalaiset katsoi julkilausumassaan, että pääministeri Sanna Marin (sd) ”on todennäköisesti perustuslakia rikkoen ja perustuslakivaliokunnan lausunnon (PeVL 16/2020) oikeudelliset reunaehdot ohittaen toiminut oikeudellisesti kestämättömällä tavalla”.

Perustuslakivaliokunnan kesäkuussa antama lausunto oli painava. Viime viikolla valiokunta totesi pöytäkirjakannanotossaan huolten jonkin verran vähentyneen. Varsinaisen neuvottelumandaatin hallitus sai eduskunnan suurelta valiokunnalta, jonka mukaan ”huolet ovat siten väistyneet, että Suomen ei ole syytä pitää näitä huolia esteenä jatkoneuvotteluille”.

Perussuomalaiset ei saanut tukea muilta oppositiopuolueilta vaatimukselleen, kun kokoomus ja kristillisdemokraatit eivät siihen yhtyneet.

Puhemies Vehviläinen kommentoi tilannetta alkuillasta ja totesi, ettei ole kutsumassa eduskuntaa koolle istuntotauolta.

”EU:n huippukokouksessa saavutettiin tiistaina neuvottelutulos EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymispaketista. Kokonaisuus on erittäin merkittävä tasoltaan ja periaatteellisesti. Pidän tärkeänä, että eduskunnan täysistunnossa eli suuressa salissa käsitellään kokonaisuutta syysistuntokauden käynnistyttyä”, Vehviläinen toteaa tiedotteessaan.

”En ole kutsumassa eduskuntaa koolle istuntotauon aikana, koska asia ei vaadi juuri nyt kiireellisiä päätöksiä eduskunnalta. Olen keskustellut tänään asiasta eduskunnan virkajohdon kanssa.”

Vehviläinen muistutti myös, että eduskunnassa on yhä voimassa koronarajoitukset, jotka rajoittavat täysistuntoon osallistuvien edustajien määrää.

”Tavoitteena on, että voisimme syyskuun alusta lähtien kokoontua täysilukuisena suureen saliin.”

Pääministeri Marin vastasi perussuomalaisille nopeasti. Hänen mukaansa syytökset perustuslain yli kävelemisestä ovat kovia.

”Kovaa puhetta. Pitäisin kohtuullisena, että kun syytetään niin samalla täsmennettäisiin, missä kohdin olen toiminut vastoin Suomen perustuslakia”, Marin muun muassa totesi Twitterissä.

”Kokonaisuuteen liittyvä omien varojen päätös käsitellään eduskunnassa ja tässäkin yhteydessä on mahdollista käydä laajempaa keskustelua monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymisvälineestä.”

Satu Hassi ei näe ongelmia

Eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi (vihr) ei näe tilanteessa ongelmia.

”Pääministeri toimi koko ajan eduskunnan antaman mandaatin mukaisesti. Suuressa valiokunnassa kukaan ei ennen kokousta vaatinut että neuvottelujen kulusta tulisi antaa väliaikatietoja. Valiokunnan tehtävä ei ole ohjata neuvottelutaktiikkaa vaan hyväksyä neuvottelumandaatti”, Hassi tviittaa.

”Suuri valiokunta vahvisti 16.7. eduskunnan neuvotteluvaltuudet hallitukselle. Koska pääministeri pysyi valtuuksien rajoissa, eikä neuvottelutilanne muuta edellyttänyt, tarvetta väliaikatietojen antamiseen muulle valiokunnalle tai pikakokoukseen ei ollut.”

Hassin mukaan mandaatti on hyväksytty suuren valiokunnan kokouksessa pääministerin selostettua neuvottelutilannetta ja valiokunnan kuultua sekä talous- että perustuslakiasiantuntijoita.

”Asiasta äänestettiin ja tavanomaiseen tapaan enemmistön kanta tuli päätökseksi.”

”Suuri valiokunta kutsutaan koolle jos neuvottelutilanne näyttää siltä, että eduskunnan mandaatin mukaista ratkaisua ei ole mahdollista saavuttaa. Tämä on tehty tämän eduskuntakauden aikana kerran. Nyt sellaista tilannetta ei ollut.”

Hassin mukaan kuluvalla kaudella suuri valiokunta kutsuttiin kerran nopeasti koolle EU-neuvottelujen aikana brexitin takia.

”Silloin oli kyse Britannian EU-eron järjestelystä. Kompromissiratkaisu meni silloin voimassa olleen mandaatin ulkopuolelle, suuri valiokunta kutsuttiin koolle samaksi illaksi.”

Myös suuren valiokunnan entinen puheenjohtaja, oppositiopuolue kokoomuksen Anne-Mari Virolainen kommentoi asiaa.

”Näinhän se on perinteisesti mennyt. Puheenjohtaja pidetään ajan tasalla ja koko valiokunta otetaan koolle, jos on tarvetta muuttaa mandaattia. Niinkin on joskus käynyt”, Virolainen tviittasi.