Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) mukaan lyhyen aikavälin talouden näkymät ovat myönteiset.

”Katsottaisiinpa oikeastaan mitä tahansa mittaria tai indikaattoria, niin juuri nyt asiat näyttävät hyvältä”, Saarikko sanoi.

Saarikon mukaan deltavariantti tuo tilanteeseen tiettyä epävarmuutta, mutta talousluottamus on laajasti vahvaa.

Saarikko esitteli tänään valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen päälinjat.

Saarikon mukaan budjettitalouden alijäämä on pienentymässä merkittävästi ensi vuonna tästä vuodesta.

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen mukaan budjettitalouden alijäämä on ensi vuonna 6,7 miljardia euroa. Vielä keväällä julkisen talouden suunnitelman yhteydessä valtiovarainministeriö arvioi, että valtion budjettitalous on 7,6 miljardia euroa alijäämäinen ensi vuonna.

Kiinnostavaa on, että taloudessa on nähty viime kuukaudet vahvaa kasvua ja arvio ensi vuoden alijäämään suuruudesta on pienentynyt kuitenkin vain vajaat miljardi euroa keväästä.

Saaarikko sanoi pitävänsä todennäköisenä, että luku tulee vielä tarkentumaan.

”Kasvunäkymäarvio saattaa tuosta muuttua ja sitä kautta alijäämäarvio muuttua”, Saarikko sanoi.

Valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander täydensi, että arvio perustuu heidän alkukesän talousennusteeseen ja kesän suotuisat numerot eivät vielä näy kokonaisuudessa.

”Viimeaikaiset tiedot talouden kehityksestä ovat olleet todella suotuisia”, Spolander sanoi.

Valtiovarainministeriössä tehdään parhaillaan uutta talousennustetta, joka valmistuu syyskuun budjettiriiheen.

Valtio siis velkaantuu edelleen tuntuvasti, mutta velkaantumistahti on pienemässä tuntuvasti tästä ja viime vuodesta. Keväällä tämän vuoden kolmannen lisätalousarvioesityksen yhteydessä arvioitiin valtion nettolainanotoksi tänä vuonna noin 14,4 miljardia euroa.

Verotulojen kertymän arvio ensi vuodelle on noin 48 miljardia

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa vuodelle 2022 budjetin menot ovat 63,2 miljardia euroa. Valtiovarainministeriön mukaan budjettiehdotus on on keväällä sovitun kehyksen mukainen.

Valtiovarainministeriön mukaan menojen ja tulojen arviot tarkentuvat vielä uuden kokonaistalouden ennusteen myötä riiheen mennessä.

Verotulojen kertymän arvio ensi vuodelle on noin 48 miljardia euroa, siinä on tästä vuodesta kasvua 6,2 prosenttia.

Valtiovarainministeriön budjettiehdotukseen sisältyy myös korotus kotitalousvähennykseen. Kyseessä on kaksivuotinen kokeilu vähennyksen työllisyysvaikutusten arvioimiseksi. Kotitaloustyön sekä hoiva- ja hoitotyön vähennyskelpoista enimmäismäärää korotetaan 2 250 eurosta 3 500 euroon ja korvausprosenttia 40:stä 60:een.

Lisäksi öljylämmityksen korvaaminen helpottuu määräaikaisesti vuosiksi 2022–2027. Vähennyksen enimmäismäärää korotetaan samoin kuin edellä.

Budjettiehdotus julkaistaan huomenna

Keskustelu talouspolitiikasta tiivistyy lähiviikkoina. Valtiovarainministeriön sisäiset budjettineuvottelut päättyivät tänään. Saarikko esitteli valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen päälinjat tänään ja kokonaisuudessaan budjettiehdotus julkaistaan huomenna. Hallituksen budjettiriihi on puolestaan syyskuun alkupuolella.

Budjettiriihessä on luvassa monta väännön paikkaa. Budjettiriihessä on tarkoitus sopia muun muassa 100–150 miljoonan euron valtiontaloutta vahvistavista toimista.

”Uskon ja olen saanut arvion siitä, että tuo summa on kyllä koottavissa kasaan”, Saarikko sanoi.

Budjettiriihessä on tarkoitus sopia myös investointeja edistävistä ja kilpailukykyä vahvistavista veromuutoksista.

Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat olennainen kysymys talouden kasvuedellytysten vauhdittamisessa. Puoliväliriihessä hallitus päätti, että mahdollisesta pysyvästä t&k-verokannustimesta linjataan nyt budjettiriihessä.

Aiemmin tällä viikolla Saarikko sanoi Kauppalehden haastattelussa (10.8), että t&k-verokannustin yrityksille on hyvin perusteltu ehdotus ajatellen investointien ja uuden kestävän kasvun vauhdittamista.

Saarikko kertoi kannattavansa t&k-verokannustimen käyttöön ottamista.

FAKTAT Hallituksen budjettiriihi syyskuussa Valtiovarainministeriön sisäiset budjettineuvottelut päättyivät torstaina. Perjantaina valtiovarainministeriö toimittaa ehdotuksensa ministeriöille ja julkaisee sen. Hallituksen budjettiriihi on 7.–8.9. Valtiovarainministeriön uusi talousennuste valmistuu syyskuun budjettiriiheen. 27.9. Hallituksen budjettiesitys käsitellään valtioneuvoston yleisistunnossa ja julkaistaan.

