Venäjän parhaimmillaan 60 kilometrin pituinen sotilaskolonna on laajalti hajaantunut, kertoivat kansainväliset uutispalvelut perjantaiaamuna. Tieto perustuu satelliittikuviin, joista myös kolonnan etenemistä on seurattu.

Kolonna on liikkunut Ukrainan pääkaupungin Kiovan lähistöllä, kaupungin luoteispuolella.

Sotilasprofessori Janne Mäkitalo Maanpuolustuskorkeakoulusta arvioi hajaantumisen syytä Yleisradion Ykkösaamussa perjantaina. Hänen mukaansa asiassa on kaksi mahdollisuutta.

Ensimmäinen on kolonnan tarve suojautua ukrainalaisten vastaiskuilta, joiden menestyksestä on viime päivinä ollut väitteitä. Mäkitalo huomautti, että pitkään on ihmetelty, miksi kolonnan kaltainen ”staattinen ryhmä” on Venäjän sotilasstrategian vastaisesti kuin tarjottimella Ukrainan armeijalle.

Nyt on mahdollisesti viimein suojauduttu, Mäkitalo sanoo.

Toinen vaihtoehto on Mäkitalon mukaan se, että Venäjä valmistautuu parhaillaan ”Ukrainan sodan ratkaisuoperaatioon”. Tässä skenaariossa kolonnaan lukeutuvat hyökkäysjoukot ja ajoneuvot hakeutuisivat parempiin asemiin laajaa Kiovaan kohdistuvaa hyökkäystä varten.

Myös Ison-Britannian puolustusministeriö kertoo tuoreessa tiedustelukatsauksessaan, että Venäjä saattaa valmistella uutta laajaa hyökkäystä Kiovaan. Toistaiseksi venäläisjoukkojen eteneminen on kuitenkin rajattua, Britannia kuvaa.

Sotilasprofessori Mäkitalo uskoo kuitenkin enemmän ensimmäiseen skenaarioon eli siihen, että kolonna on lähinnä suojautunut Ukrainan vastaiskuilta.

”Niin karuja tappioita on [Venäjälle] tullut”, hän sanoi Ylellä.

Alla Britannian puolustusministeriön tviitti tiedustelukatsauksesta.

