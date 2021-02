Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok) katsoo, että Kremlin pitäisi Kremlin pitäisi antautua dialogiin oppositiovoimien kanssa Venäjällä. Kanervan mukaan Venäjän hallinto ”harhailee synkillä kujilla”, kun oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi on passitettu vankilaan ja kansalaisten reaktioon vastataan väkivallalla.

”Olematta oikeustuomari tämä oikeudenkäynti antaa enemmän kuin falskin näkymän siitä, miten oikeutta sovelletaan kyseisessä maassa. Tämä on erittäin tuomittava tapa edetä tällaisessa asiassa”, Kanerva kommentoi Uuden Suomen haastattelussa.

LUE ILKKA KANERVAN LAAJA HAASTATTELU:

Kanervan mukaan lännessä pitää harkita monia vaihtoehtoja, joilla painostusta Kremliin päin pitää jatkaa. Niihin voisivat tarvittaessa kuulua kaikki sellaiset toimet, joilla voisi olla vaikutusta tilanteen laukaisemiseen.

Myös tämänvuotisen jalkapallon EM-kisojen lopputurnauksen vieminen pois Venäjältä pyörii jo kansainvälisissä keskusteluissa. Vaikka Venäjän sisäistä ongelmaa ei voi kisat epäämällä ratkaista, on urheilumies Kanerva tähän kovaan ratkaisuun omasta puolestaan valmis.

”Minusta olemme siinä vaiheessa, että jos tämä näytelmä tai väkivallan käyttö tällaisena jatkuu, niin siltä emme todellakaan voi välttyä. Se nousee vääjäämättä, ja siinä tapauksessa Suomen paikka on aika itsestään selvä kansainvälisen yhteisön jäsenenä. Samalla on syytä rinnastaa myös muiden autoritääristen maiden kuten Qatarin tai Kiinan kisaisännyydet.”

Samalla Kanerva ihmettelee presidentti Tarja Halosen viikko sitten Ylen Ykkösaamussa esittämiä näkemyksiä. Halonen nosti esiin ”venäläisten miesten keskustelutyylin” puolin ja toisin.

”Halonen on taitava sanankäyttäjä, mutta tuossa kohtaa täytyy rehellisyyden nimissä sanoa, että en ihan sitä logiikkaa kykene löytämään, miten epäinhimilliset ja kestämättömät toimintatavat olisivat miehistä keskustelukulttuuria. Siitä tuskin tässä on kysymys, kyllä tässä on vakavammista asioista kysymys kuin jostain miesten keskustelukulttuurista”, Kanerva toteaa Halosen sanoista.

Katso video Ilkka Kanervan haastattelusta: