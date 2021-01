Italian tietosuojeluviranomainen on käskenyt videoiden jakamiseen käytettyä TikTok-palvelua estämään väliaikaisesti kaikkien käyttäjien käyttäjätilit, joiden ikää ei voida varmistaa. Käskyn taustalla on 10-vuotiaan italialaisen tytön kuolema. Tytön vanhempien mukaan hän osallistui sovelluksessa näkemäänsä pyörtymishaasteeseen, The Verge kertoo.

Viranomaisen estokäsky on voimassa helmikuun 15. päivään asti. Yhtiön mukaan sovelluksesta ei löytynyt mitään haasteeseen osallistumiseen kannustavaa sisältöä. Yhtiö kuitenkin kertoi olevansa valmiina tekemään yhteistyötä tutkijoiden kanssa.

Palveluehtojen mukaan käyttäjien täytyy olla ainakin 13-vuotiaita luodakseen käyttäjätilin. Italialaisten viranomaisten mukaan säännön ohittaminen on helppoa. Sovelluksen suosion noustessa TikTok lisäsi paljon yksityisyysasetuksia nuorten henkilöiden käyttäjätileille. Sovellukseen lisättiin esimerkiksi lapsilukko ja 13-15-vuotiaiden käyttäjien vuorovaikutusta rajoitettiin alustalla.

Lasten yksityisyyden suojelijat eivät kuitenkaan usko, että TikTok tekee tarpeeksi suojellakseen sovellusta käyttäviä lapsia. Ongelma ei olekaan uusi, vaan asiasta on taisteltu jo kauan monissa eri maissa.