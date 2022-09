Kaikki saatavilla oleva tieto viitta siihen, että Nord Stream -kaasuputkien räjähdykset ovat olleet tahallisia, pääministeri Sanna Marin totesi hallituksen tiedotustilaisuudessa keskiviikkona illalla.

Hallitus piti tiedotustilaisuuden iltakoulunsa jälkeen, jossa ministerit käsittelivät viimeisiä tietoja kaasuputkiräjähdyksiin ja Itämeren turvallisuustilanteeseen liittyen.

Marin kertoi olleensa tiiviisti yhteydessä Ruotsin ja Tanskan pääministereihin kaasuputkien räjähdyksiin liittyen. Räjähdykset tapahtuivat Ruotsin ja Tanskan talousalueilla. Suomi on valmis tarjoamaan maille apua tarvittaessa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto painotti hänkin, että räjähdykset viittaavat paitsi tahalliseen toimintaan, myös valtiolliseen toimijaan. Tarkempien tietojen saaminen räjähdyksien yksityiskohdista vie kuitenkin aikaa, mahdollisesti viikosta kahteen viikkoa.

Pääministeri Marinin mukaan on tärkeää, että tilanteessa ei anneta pelolle sijaa. Euroopan pitää osoittaa yhtenäisyyttä ja päättäväisyyttä tilanteessa, jossa sitä pyritään erilaisin keinoin horjuttamaan.

Suomi on hyvin sitoutunut tukemaan Ukrainaa niin kauan kuin tukea tarvitaan, on se sitten humanitaarista, taloudellista ja aseellista tukea, Marin painotti.

Pääministeri kertoi, että huomenna torstaina kokoontuu ministerityöryhmä, joka käsittelee Suomen kriittistä infrastruktuuria ja mahdollisia lisätoimia, joita tulee tehdä sen turvaamiseksi.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen totesi, että mikään ei viittaa siihen, että kotimaisten kohteiden uhkataso on noussut. Kaikkiaan kaasuputkiräjähdykset eivät Kaikkosen mukaan aiheuta Suomelle välitöntä sotilaallista uhkaa.

”Puolustusvoimat hoitaa omien kohteidensa suojauksen ja valmiustasosta se ei tapaa tiedottaa. Kussakin tilanteessa tehdään se, mikä tarpeelliseksi nähdään. Puolustustarvikeapua Ukrainaan jatketaan ja yhdeksäs apupaketti on valmisteilla ja päätös tulossa”, Kaikkonen sanoi.

Pääministeri tulee mahdollisesti antamaan eduskunnalle ilmoituksen akuutista turvallisuustilanteesta.

"Emme ole vielä käyneet hallituksessa keskustelua siitä, tulemmeko antamaan pääministerin ilmoituksen tästä aiheesta, mutta sekin on mahdollinen. Kun kyse on ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, mitä vahvempi kansallinen yhtenäisyys on, sitä vahvempia me olemme", Marin sanoi.

Venäläisten maahantuloa koskevan periaatepäätöksen hallituksen on määrä antaa huomenna. Sen yksityiskohtia ei vielä toistaiseksi avattu enempää.

Tilanne itärajalla on pysynyt rauhallisena, totesi sisäministeri Krista Mikkonen . Turvapaikanhakijoiden määrässä tapahtunut muutosta, mutta ei suurta. Tiistaina jätettiin kaikkiaan 26 turvapaikkahakemusta. Kaikki hakemukset otetaan vastaan ja tutkitaan riippumatta siitä, millä perusteella turvapaikkaa haetaan, Mikkonen totesi.

Tämä kaikki kaasuputkien vuodoista tiedetään:

Seismologiset mittausasemat Tanskassa ja Ruotsissa havaitsivat kaksi voimakasta vedenalaista räjähdystä maanantai-iltana, vahvisti Ruotsin yleisradioyhtiö SVT tiistaina.

Nord Stream 1 -putki vuotaa kahdesta kohtaa tanskalaisen Bornholmin saaren koillispuolella ja Nord Stream 2 yhdestä kohtaa Bornholmin eteläkärjen, Dueodden, eteläpuolella. Vuodot havaitsivat ensimmäisenä Norjan ilmavoimien F-16-hävittäjät, kertoi tiistaina Tanskan puolustusvoimat.

Myös tanskalaisviranomaiset ovat vahvistaneet sekä Nord Stream 1- että 2 -putkistojen vuotavan maakaasua Itämereen.

Tanskan energiavirasto on asettanut maan energiasektorille oranssin varoituksen, mikä on toiseksi korkein mahdollinen varautumistaso. Maan pääministeri Mette Fredriksen on kuitenkin painottanut, ettei kaasuputken räjäyttäminen ole hyökkäys Tanskaa vastaan.