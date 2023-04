Presidentti Zelenskyin kanslian apulaisjohtajan mukaan Ukraina on valmis keskustelemaan Krimin kohtalosta, mikäli se menestyy taisteluissa. Kuvassa kaksi ukrainalaissotilasta ryntää tulittamaan venäläisten asemia.

Ukrainan vastahyökkäys. Presidentti Zelenskyin kanslian apulaisjohtajan mukaan Ukraina on valmis keskustelemaan Krimin kohtalosta, mikäli se menestyy taisteluissa. Kuvassa kaksi ukrainalaissotilasta ryntää tulittamaan venäläisten asemia.

Ukrainan vastahyökkäys. Presidentti Zelenskyin kanslian apulaisjohtajan mukaan Ukraina on valmis keskustelemaan Krimin kohtalosta, mikäli se menestyy taisteluissa. Kuvassa kaksi ukrainalaissotilasta ryntää tulittamaan venäläisten asemia.

Venäjä on valmistautumassa tosissaan Ukrainan vastahyökkäykseen maan eteläpuolella ja linnoittautuu puolustusasemiin. Everstiluutnantti evp. ja tietokirjailija Jarmo Nieminen sanoo Ylen aamussa, että Venäjä varautuu Ukrainan hyökkäykseen Zaporižžjan suunnasta ja mahdollisesti myös Dnepr-joen yli Nova Kah’ovkan suunnasta.

Vaikka Ukrainan hyökkäys on Venäjälle todellinen uhka, Nieminen pitää Mustanmeren rannikon linnoittamista erikoisena.

”Rannikon linnoittaminen on aika absurdi juttu, koska Ukrainalla ei ole merivoimia, joilla hyökätä. Se on enemmänkin Putinin poliittista retoriikkaa”, Nieminen sanoo.

LUE MYÖS:

Hersonia ja Zaporižžjaa Nieminen pitää strategisesti tärkeinä paikkoina. Myös Krimin niemimaa kuuluu paikkoihin, joissa Venäjä on varautunut Ukrainan vastaiskuun. Krimillä on Niemisen mukaan valmiudessa lähes 15 000 miehen varuskunta, jonka käytössä saattaa olla jopa yli 300 panssarivaunua.

”He ovat ihan tosissaan sen kanssa, että ovat valmiita puolustamaan Ukrainan hyökkäystä vastaan Krimillä. Jos ja kun se eskaloituu, kuten Zelenskyi on luvannut, niin siitä tulee tosi raju juttu”, Nieminen kuvailee.

Presidentti Volodymyr Zelenskyin kanslian apulaisjohtaja Andrij Sybiha on sanonut Financial Timesille, että Ukraina on valmis keskustelemaan Venäjän kanssa Krimin niemimaan tulevaisuudesta, mikäli ukrainalaisjoukot saavuttavat Krimin rajat ja maan ”strategiset taistelutavoitteet” täyttyvät.

Ulkopoliittisen instituutin tutkimusjohtaja tutkimusjohtaja Sinikukka Saari sanoo Ylen aamutelevisiossa, että Ukrainan viesti rauhanneuvottelujen mahdollisuudesta on suunnattu myös lännelle.

”Erityisesti nyt kun sota on pitkittynyt ja lännen tukea tarvitaan vielä paljon, niin joudutaan enemmän miettimään, millä tavalla rauhoitellaan lännen johtajia sekä laajemminkin länsiyleisöä”, Saari muistuttaa.