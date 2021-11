Laajamittainen maahantulo Suomeen on estettävä, linjaa hallituspuolue keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs tiedotteessa.

Pylvään mukaan tapahtumat Puolan ja Valko-Venäjän rajalla ovat huolestuttavia ja tilanne on vakava.

”Keskustan eduskuntaryhmä katsoo, että hallituksen on varauduttava estämään siirtolaisten laajamittainen maahantulo Suomeen”, Pylväs tiedottaa.

Puolan tilanne kärjistyi, kun Valko-Venäjä toimitti maanantaina maiden väliselle rajalle entistä suuremman joukon siirtolaisia, jotka pyrkivät EU-alueelle. Valko-Venäjän hybridioperaatio on aiemmin kohdistunut Puolan lisäksi myös Latviaan ja Liettuaan, jotka ovatkin korottaneet valmiuttaan Puolan tuoreen käänteen vuoksi.

Suomessa kokoomus esitti tapahtumien seurauksena lakimuutosta, joka antaisi tarvittaessa mahdollisuuden sulkea rajan tilapäisesti turvapaikanhakijoilta. Tällä hetkellä Suomen lainsäädännössä on kokoomuksen mukaan ”siirtolaismassojen mentävä aukko”, joka jättäisi Suomen suojattomaksi vastaavilta hybridioperaatioilta.

Hallituksessa istuvan keskustan kansanedustajilta tuli tiistaina, Valko-Venäjän operaation kiihdyttyä, kannustusta oppositiopuolueen ehdotukselle.

”Kun oppositiosta tulee järkevä esitys, sitä on syytä tukea”, keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska kirjoitti Twitterissä.

”Totta, esitys vaikuttaa hyvältä ja kannatettavalta. Kyllä Suomella pitää olla valmius suojella rajojaan erilaisilta painostukselta ja vaikuttamiselta. Valtion tulee kyetä suojelemaan vakauttaan ja turvallisuuttaan”, kollega Pekka Aittakumpu jatkoi.

Juttu jatkuu tviittien alla.

Ehdotusta kommentoi epäsuorasti myös Pylväs, jonka mukaan rajoja suojaavat ”toimenpiteet on sovitettava yhteen maamme lakien ja kansainvälisten sopimusten kanssa”. Muun muassa Suomen pakolaisapu on todennut aiemmin, että kokoomuksen ehdottama menettely olisi kansainvälisen sopimusten vastainen. Toisaalta Euroopan unioni on hiljaisesti hyväksynyt rajojen sulkemisen ja turvapaikanhakijoiden käännytykset muun muassa Liettuassa ja Kreikassa tilanteissa, joissa on kyse hybridivaikuttamisesta.

”Ensisijaista tässä tilanteessa kuitenkin on varmistaa Suomen rajojen pitävyys ja suomalaisten turvallisuus”, Pylväs sanoo.

Keskustan eduskuntaryhmä katsoo, että ”ennen muuta EU:n on nyt toimittava unionin ulkorajojen turvaamiseksi ja Valko-Venäjän ilmeisen, kaikin puolin tuomittavan hybridioperaation pysäyttämiseksi”.

”EU:n sisärajojen vapaa liikkuvuus perustuu siihen, että ulkorajat pitävät”, keskusta linjaa.

Toinen oppositiopuolue perussuomalaiset on huomauttanut esittäneensä laajamittaisen maahantulon estäviä toimia jo aiemmin. Puheenjohtaja Riikka Purran mukaan ”perussuomalaiset ovat vuosia vaatineet lainsäädännön kiristyksiä, jotka mahdollistavat laajamittaisen maahantulon estämisen, säilöönoton, palauttamisen ja vetovoimatekijöiden minimoinnin”.

”Edelleenkään sellaisia ei edes suunnitella”, hän arvostelee.

Purra arvioi, että vaikka hybridivaikuttaminen ulottuisi suomeen, ”hallitus todennäköisesti lähettäisi rajaviranomaisille muistutuksen ihmisoikeuksia ja kansainvälisiä sopimuksia noudattavasta tehokkaasta ja solidaarisesta maahantulon mahdollistavasta toimintamallista”.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) samoin kuin ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ovatkin korostaneet kansainvälisten sopimusten velvoittavan Suomea käsittelemään rajoille tulevien turvapaikanhakijoiden hakemukset. Ohisalon mukaan ”vaikuttamisen välineinä käytettyjä ihmisiä ei pidä rangaista”.

”Suomessa on varauduttu laajamittaiseen maahantuloon monin tavoin. Tämän varautumisen perustana ovat kansainväliset sopimukset ja perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten suojeleminen muun muassa tällaiselta hyväksikäytöltä”, hän linjasi maanantai-iltana.