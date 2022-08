Saksan liittokansleri Olaf Scholz vihjasi keskiviikkona, että maa voisi kumota päätöksensä kolmen viimeisen ydinvoimalansa sulkemisesta.

”Niiden käynnissä pitämisessä voisi olla järkeä”, hän sanoi uutistoimistojen mukaan vieraillessaan Siemensin energiatehtaalla.

Saksan on ollut määrä sulkea viimeiset ydinvoimalansa tämän vuoden loppuun mennessä.

Scholz lähetti samalla myös selvän viestin Venäjälle, joka on perustellut kaasutoimitusten leikkauksia Nord Stream 1 -kaasuputken huoltotöillä. Huollon on väitetty liittyvän erityisesti Siemensin turbiiniin, joka oli aikaisemmin kesällä korjattavana Kanadassa. Kohuttu turbiini on parhaillaan Siemensin tehtaalla Saksassa, jossa se Scholzin mukaan odottaa tarvittavia tullitietoja venäläisiltä, jotta se voitaisiin kuljettaa Venäjälle.

”Turbiini toimii. Se voidaan toimittaa Venäjälle ja ottaa käyttöön koska tahansa”, Scholz totesi toimittajille.

”Kaasutoimitusten leikkaamiselle ei ole olemassa minkäänlaisia teknisiä syitä”, hän jatkoi.

Saksa on jo aikaisemmin kertonut ottavansa käyttöön jo suljetut kivihiilivoimalat sekä öljyllä toimivat voimalat välttääkseen energiapulan. Liittokansleri Scholz korostaa, että kyse on erittäin lyhytaikaisesta ratkaisusta. Saksan liittokansleri vakuuttaa myös, että Saksa pitää kiinni sitoutumisestaan kasvihuonepäästöistä luopumiseen vuoteen 2045 mennessä.

Venäläinen kaasujätti Gazprom toimittaa Eurooppaan tällä hetkellä vain noin 20 prosenttia siitä maakaasukapasiteetista, jonka se voisi toimittaa. Yhtiön on vähentänyt putken kaasuvirtaa asteittain kesäkuusta alkaen.

