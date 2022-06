Venäläinen maahanlaskujoukko luuli olevansa matkalla harjoitusalueelle Valko-Venäjälle, mutta joutui todellisuudessa sotimaan Ukrainaan, kertoo venäläislehti The Moscow Times.

Kun yksiköt olivat päässeet helikoptereillaan ilmaan, upseerit paljastivat joukoille, että he ovat itse asiassa sodassa Ukrainaa vastaan. Valkovenäläisen harjoitusalueen sijaan heidät vietiinkin Hostomelin lentokentälle lähelle pääkaupunki Kiovaa, lehti kertoo.

Maahanlaskujoukot ovat Venäjän armeijan eliittiä. Jutussa on kyse 31. kaartin ilmahyökkäysprikaatista.

Ukrainalaisten vangiksi myöhemmin jäänyt laskuvarjomies kertoo lehden mukaan, että joukot olivat ”helvetin järkyttyneitä” ja ihmiset muuttuivat harmaiksi kasvoiltaan etenkin, kun helikopteria tulitettiin. Ukrainalaisen bloggaajan haastattelema sotilas arvioi, että ainakin 60 sotilasta sai surmansa kentällä.

Riippumaton Mediazona kertoi viime viikolla, että yhteensä rykmentti menetti 34 laskuvarjosotilasta 25.2.–7.3.

Hostomelin kentällä venäläisjoukkoja oli vastassa ukrainalaisten torjuntataistelu, jota on pidetty jopa ratkaisevana sodan kannalta. Se antoi ukrainalaisille aikaa järjestää Kiovan puolustus.

Kyseinen eliitti-ilmarykmentti on sittemmin kulkenut lehden mukaan ristiin rastiin Ukrainaa, kun Venäjä on joutunut muuttamaan tavoitteitaan Ukrainan kovan vastarinnan takia. Aiemmin Tšetšenian sodassa ja vuoden 2008 Venäjän ja Georgian konfliktissa taistellut rykmentti on lehden mukaan kärsinyt raskaita tappioita Ukrainassa.

Britannian puolustusministeriö arvioi toukokuun lopulla, että Venäjä on menettänyt Ukrainassa ainakin 15 000 sotilasta.

