Sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen ihmettelee perussuomalaisten ulostuloja, jotka liittyvät pääministeri Sanna Marinin (sd) poistumiseen EU-huippukokouksesta perjantaina.

Marin kertoi perjantaina poistuvansa Eurooppa-neuvoston kokouksesta, koska hän on ollut samassa tilassa koronatartunnan saaneen perussuomalaisten kansanedustajan Tom Packalénin kanssa sekä suuren valiokunnan ja ulkoasianvaliokunnan yhteiskuulemisessa kuin myös muualla eduskunnan tiloissa. Packalénin koronatartunnasta kerrottiin perjantaina aamulla.

”Ohje on tullut valtioneuvoston turvallisuusjohtajalta. Käsittämätöntä, että perussuomalaiset ja vielä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja politisoivat koronan varalta tehtyjä turvatoimenpiteitä”, Mäkynen kommentoi Twitterissä.

Mäkysen tviitti on vastaus ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajalle Mika Niikolle (ps), joka syytti Marinia edustusvastuun laistamisesta. Aikaisemmin perjantaina myös Packalén syytti pääministeriä vastuun pakoilusta.

Mäkynen nostaa esiin myös sen, että perussuomalaiset ihmetteli torstaina Marinin poissaoloa eduskunnan kyselytunnilta, jolloin pääministeri osallistui jo torstaina alkaneeseen huippukokoukseen.

Sanna Marin kertoi MTV:lle, että asiassa konsultoitiin valtioneuvoston turvallisuusjohtajaa Ahti Kurvista.

”Tämänkaltaisissa tilanteissa turvallisuusjohtaja käy myös lääkärien kanssa läpi sitä, millä tavalla on syytä toimia. Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja on arvioinut, että on parempi että poistun varotoimenpiteenä täältä Brysselin huippukokouksesta, menen heti koronatestiin ja kotikaranteeniin. En saa vaarantaa 26 muun maan päämiehiä mahdollisella altistumisella”, pääministeri sanoi.

Marin palaa välittömästi kotimaahan, ja hänelle tehdään koronatesti. Tämän jälkeen pääministeri siirtyy Kesärantaan omaehtoiseen karanteeniin.

Sdp:n kansanedustaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin entinen toimitusjohtaja Aki Lindén korostaa, että kuka tahansa voi saada koronatartunnan.

”Nyt kun yksi kansanedustaja on saanut koronatartunnan, sanon lääkäritaustallani: jokainen meistä voi saada koronatartunnan, kyse ei ole syyllisyydestä vaan sairastumisesta, tällä asialla ei saa tehdä puoluepolitiikkaa.”