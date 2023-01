Pörssisähkö on viikonloppuna todennäköisesti alkuviikkoa kalliimpaa. Samalla sää kylmenee. Pohjois-Suomessa pakkasta voi olla viikonloppuna yli 20 astetta, etelässäkin yli 10.

Sähkön kulutuksen vähentäminen ja siirtäminen edullisemmille tunneille on järkevää, vinkkaa Motiva. Eniten lämmitystarpeen lisääntyminen kurittaa sähkölämmittäjiä, joilla on kallis, kiinteähintainen sähkösopimus.

Lämmityksen ja ilmanvaihdon säädöt, tulisijan tehokas käyttö ja pienetkin lämmitystarvetta vähentävät toimet auttavat alentamaan lämmityksen kulutushuippuja.

Myös sähkönkäyttöä on hyvä vähentää, vaikka riskiä sähköpulasta ei näillä näkymin ole.

”Usean kymmenen prosentin kulutuksen lisäystä on vaikea kattaa kokonaan säästötoimilla, mutta tarkka energiansäästäjä pystyy torjumaan pahimmat kulutuspiikit. Uusia säästökeinoja kannattaa vielä etsiä, vaikka olisi jo syksyllä aloittanut energiansäästön”, johtava asiantuntija Jaakko Ketomäki Motivasta sanoo tiedotteessa.

Sulje verhot

Tehokkain energiansäästön toimenpide on huonelämpötilan laskeminen. Suosituslämpötila asuinhuoneissa on +18–20 astetta, eikä sitä pidä asumisterveyssyistä alittaa. Lämmön karkaamista ja vedon tunnetta sen sijaan voi ehkäistä pitämällä kaihtimet ja verhot suljettuina.

Pattereita ja termostaatteja ei saa peittää verhoilla tai huonekaluilla, jotta lämpö pääsee leviämään tasaisesti huonetilaan.

Kovilla pakkasilla Älä käytä tarpeettomia sähkölaitteita. Älä mukavuuslämmitä auton sisätilaa. Vältä sähköuunin käyttöä. Älä lämmitä sähkösaunaa. Ajoita moottorin lämmitys ja sähköauton lataus hiljaisille tunneille.

”Rakennusteknisesti suosituslämpötilan voi lyhytaikaisesti asettaa suosituksia alemmaskin, 12–15 asteeseen, mikäli huoneessa ei ole kosteuskuormaa ja tilat ovat rajattavissa väliovilla. Aputiloissa, varastoissa ja autotalleissa lämpöä voi laskea huoletta enemmänkin, mutta tällöinkin on varmistettava, etteivät vesijohdot tai patterit pääse jäätymään”, Ketomäki muistuttaa.

Raitisilmaventtiilien sulkeminen energiansäästösyistä tai vedon vähentämiseksi on väärä ja sisäilman laatua heikentävä ratkaisu. Koneellista ilmanvaihtoa ei saa täysin sammuttaa, mutta puhallintehoa voi väliaikaisesti alentaa.

”Liian pieneksi säädetty ilmanvaihtokoneen tuloilman jälkilämmitys aiheuttaa vedontunnetta. Liian korkea asetus puolestaan voi sotkea koneellisen ilmanvaihdon toimintaa sekä nostaa energiankulutusta. Nyt kannattaa tarkistaa, että tuloilman lämpötila on säädetty energiataloudellisesti järkevästi 16–17 asteeseen.”

Putsaa ilmalämpöpumppu

Ilmalämpöpumppuaan kannattaa käyttää tehokkaasti.

Sähkölämmittäjä voi säästää uunin tai takan säännöllisellä käytöllä, jos ne ovat kotona.

Pakkasia vasten polttopuita kannattaa tuoda ennakkoon sisään muutaman päivän varalle.

Ilmalämpöpumppu kierrättää tehokkaasti tulisijan tuottamaa lämpöä huoneisiin, jos tilaratkaisu on avonainen. Tällöin on kuitenkin varmistettava, että pumppu on lämmitystoiminnolla, eikä automaattinen viilennystoiminto ei kytkeydy päälle.

”Uusilla ilmalämpöpumpuilla voi lämmittää energiataloudellisesti kovillakin pakkasilla, vaikka hyötysuhde heikkeneekin ulkolämpötilan laskiessa. Energiataloudellista käyttöä edistää laitteen säännöllinen puhdistaminen. Viimeistään nyt on aika poistaa ulkoyksikköön kertynyt lumi ja jää sekä imuroida varovasti sisäyksikön suodattimiin kertynyt pöly”, Ketomäki muistuttaa.

OL3 vielä apuna

Kovimmillaan pakkasten ennustetaan olevan koko maassa loppiaisena ja viikonloppuna, mikä lievittää sähkön riittävyyteen liittyviä huolia.

Tuulivoiman tuotannon kannalta perjantai ja lauantai näyttävät huonoilta, mutta toisaalta Olkiluoto 3:n koekäyttö ja sähköntuotanto jatkuvat vielä tämän viikon.

”Mitä alemmaksi lämpötila laskee, sitä tärkeämpää ja järkevämpää on huolehtia pienistäkin säästöistä sekä käyttää vuorotellen suuritehoisia sähkölaitteita, kuten sähkölämmityksiä ja käyttövesivaraajaa. Näillä toimilla vaikutetaan sähkön riittävyyteen ja hillitään energiakustannuksia.”