Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n mukaan Suomessa on 24 viime tunnin aikana raportoitu 147 uuttaa koronavirustartuntaa. Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on kuluneiden 14 vuorokauden aikana nyt 24,4 tapausta 100 000 asukasta kohti.

Ilmaantuvuusluku on erittäin lähellä Sanna Marinin (sd) hallituksen ulkomaille asettamaa rajaa. Raja-arvo ilmaantuvuusluvulle on 25. Raja-arvon ylittävästä maasta Suomeen tuleville suomalaisille suositellaan kahta vapaaehtoista koronatestiä, joilla voi lyhentää kahden viikon omaehtoista karanteenia. Ulkomaalaisten taas tulisi ottaa ensimmäinen testi lähtömaassa ja toinen Suomessa kolme vuorokautta ensimmäisen testin jälkeen.

Belgiasta perjantaina palannut pääministeri Sanna Marin kertoi perjantaina käyneensä ensimmäisessä testissä.

”Viikonlopun yli karanteeni ja maanantaina toinen testi”, hän tviittasi.

Keski-Uudenmaan sairaanhoitopiiri eli Keusote kertoi lauantaina koronavirusaltistumisesta Jokelan koulussa Tuusulassa.

”Koululla on ollut 2.10. koronapositiiviseksi todettu henkilö. Koulussa altistuneet oppilaat ja osa henkilökuntaa asetetaan kotikaranteeniin Keusoten tartuntataudeista vastaavan lääkärin määräyksestä. Keusoten infektio- ja tartuntatautiyksikkö on henkilökohtaisesti yhteydessä altistuneisiin. Yhteensä karanteeniin asetetaan 40 henkilöä”, tiedotteessa kerrotaan.

Turussa sijaitsevissa 2. asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa astui tänään lauantaina voimaan yleinen maskisuositus. Suositus on voimassa toistaiseksi.

”No niin, nyt sitten viimeistään niitä maskeja naamalle”, Turun kaupunginjohtaja Minna Arve (kok) tviittasi lauantaina.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin entinen toimitusjohtaja, sdp:n kansanedustaja Aki Lindén kertoi lauantaina sosiaalisessa mediassa kokemuksiaan kauppareissulta.

”Juuri nyt (klo 8.45) suuressa turkulaisessa marketissa, henkilökunnalla kaikilla maski tai visiiri, asiakkaista, joista suuri osa iäkkäitä, alle 10 prosentilla. No, täällä ei nyt tähän aikaan ole ruuhkaa ja Turun koronailmaantuvuus 14 vuorokautta on ollut matala, mutta katsotaan”, hän tviittasi.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä katsoo suomalaisten kriisitietoisuuden olevan hukassa.

”Helsingissä asuva tukimies oli ollut eilen baarissa ja soitteli tänään, että jokainen juottola oli ammuttu aivan täyteen eikä turvaväleistä ollut mitään tietoa missään. Ihmiset juhlivat nyt kuin viimeistä päivää ennen uusia mahdollisia rajoituksia. Ei tällaisessa ole mitään järkeä. Valtioneuvoston rajoittamispäätökset tulisi näemmä lyödä kerralla tiskiin ja saattaa voimaan saman tein. Korona tulee nyt voimalla takaisin ja siitä saamme valitettavasti syyttää vain ja ainoastaan ihmisten kriisitietoisuuden puutetta sekä mukavuudenhalua”, hän kommentoi tiedotteessaan lauantaina.

Kärnä muistuttaa, että vaikka koronavirus ei ole uuden tutkimustiedon valossa niin vaarallinen kuin aluksi luultiin, ovat viruksen pitkäaikaisvaikutukset vielä selvittämättä.

”Näitä vaikutuksia näyttää olevan ja virus on edelleen todella vaarallinen riskiryhmäläisille, joita on maassamme paljon. Tarvitsisimme nyt enemmän välittämistä ja huolehtimista toisistamme sekä kykyä tinkiä omasta mukavuudenhalustamme. Toivon todella että voimme pitää nyt ravintolat ja baarit rajoitetusti auki toisen aallon aikana, mutta ei homma toimi jos ihmiset eivät itse kanna vastuuta. Eilen baarissa ollutta tukimiestäkin nolostutti oma käytös ja syytä onkin. Viinanhimo on kyllä todella huono syy olla edistämässä koronaviruksen leviämistä.”

Ravintolat on suljettava kello 01 ja anniskelu lopetettava viimeistään kello 24 koko Suomessa ensi viikon torstaista lähtien. Kyseessä on hallituksen esittelemän kaksiportaisen mallin ensimmäinen porras. Toinen porras koskee kiihtymisvaiheen alueita, joilla ravintolat joutuvat hallituksen linjauksen mukaan sulkemaan ovensa jo aiemmin eli kello 23, kun anniskelu on lopetettava viimeistään kello 22. Lisäksi kiihtymisvaiheessa ravintolassa saa oleskella yhtä aikaa enintään puolet ravintolan suurimmasta asiakasmäärästä. Toinen vaihe edellyttää valtioneuvoston erillistä asetusta.

