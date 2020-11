Lääkärikansanedustaja ja HUSin ex-toimitusjohtaja Aki Lindén (sd) kehottaa suomalaisia viettämään varovaista joulua ja pitämään kiinni koronavarotoimenpiteistä.

Hän kertoo Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -juttusarjan haastattelussa pitäneensä varoittavan puheenvuoron sdp:n eduskuntaryhmän kokouksessa helmikuun alussa, jolloin hänelle alkoi selvitä koronaviruksen poikkeuksellisuus.

LUE LAAJA HAASTATTELU:

Kansanedustaja Aki Lindén: 95% kansanedustajista ymmärtänyt sote-kiistakapulan väärin – Haluaa tuulettaa sdp:n maahanmuuttolinjan

Juttu jatkuu videon jälkeen. Kaikki kansanedustajat vastaavat videolla kolmeen kysymykseen. Katso, minkä lakihankkeen Lindén nostaa kauden tärkeimmäksi ja kenet kollegat nostaa esiin oppositiosta ja hallituspuolueista.

Pandemia jatkuu, kunnes koronaa vastaan saadaan rokote.

”Eihän sille ole mitään takarajaa, kuinka kauan tämä voi jatkua, koska 99 prosenttia suomalaisista on vielä saamatta tämän taudin. Tämä vähän hämää meitä. Mehän juoksemme kaikilla toimenpiteillä sitä tsunamiaaltoa pakoon, mutta sieltähän se tulee. Ei tämä itsestään sammu.”

Lindén piti kevään keskustelua koronan tukahduttamisesta typeränä. Tukahduttaminen on hänen mielestään sanana harhaanjohtava, sillä täydellinen eristäytyminen ei olisi mahdollista tai järkevää nyky-yhteiskunnassa.

Kesällä eri puolilla Eurooppaa ihmiset erehtyivät luulemaan, että tämä on ohi, Lindén harmittelee. Lääkäri tietää, että hengitystieinfektiot kiihtyvät aina elokuussa kohti joulun huippua ja uudelleen keväällä pääsiäisen huippua kohti.

Hän huomauttaa, että Suomessa eksponentiaalinen kasvu on nyt pysähtynyt. Se tarkoittaa, että kasvukäyrä on loiventunut ja kulmakerroin taittunut. Uusien tapausten määrä on keskimäärin 200 tapausta päivässä. Lindén uskoo, että tilanne pysyy hyvänä, jos suomalaiset jaksavat pysyä kurinalaisina ja viettävät myös joulun varovaisesti.

LUE MYÖS: