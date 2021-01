Rokotusten määrä on jäänyt pahasti tavoitteista.

Yhdysvalloissa 4,8 miljoonaa ihmistä oli rokotettu koronavirusta vastaan tiistaihin mennessä. Rokotusten määrä on jäänyt pahasti tavoitteista.

Yhdysvalloissa 4,8 miljoonaa ihmistä oli rokotettu koronavirusta vastaan tiistaihin mennessä. Rokotusten määrä on jäänyt pahasti tavoitteista.

Britanniasta alkunsa saanutta, uutta koronaviruksen mutaatiota on löydetty Yhdysvalloissa Teksasin ja Pennsylvanian osavaltioista, uutistoimisto Bloomberg kertoo.

Koronaviruksen takia sairaalahoitoon joutuneiden ihmisten määrä on noussut New Yorkin kaupungissa vauhdikkaimmin sitten viime toukokuun. Virukseen kuolleiden määrä nousi Arizonan osavaltiossa uuteen ennätykseensä, ja päivittäisten uusien koronatartuntojen määrä sekä sairaalaan hoidettavaksi joutuneiden määrä nousi ennätyslukemiinsa Pohjois-Carolinan osavaltiossa.

Illinoisista tuli viides osavaltio, jossa on todettu jo yli miljoona koronavirustartuntaa.

Viime viikolla Yhdysvalloissa todettiin keskimäärin 230 609 uutta koronavirustartuntaa päivittäin. Tämä tarkoittaa kahdeksan prosentin nousua kahden viikon takaiseen, keskimääräiseen uusien päivittäisten tartuntojen määrään.

The New York Times kirjoittaa, kuinka tutkijat varoittavat pahasta talvesta koronapandemian kannalta. Kaliforniassa uudet tartunnat ovat ennätyslukemissa ja Yhdysvaltain eteläosissa on meneillään uusi pandemia-aalto.

Yhdysvalloissa 4,8 miljoonaa ihmistä oli rokotettu koronavirusta vastaan tiistaihin mennessä. Donald Trumpin hallinto arvioi aiemmin, että 20 miljoonaa ihmistä saataisiin rokotetuksi viime vuoden loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että rokotusten määrä on jäänyt pahasti tavoitteista.

Rokotukset ovat alkaneet toivottua hitaammalla vauhdilla muun muassa siksi, että rokotusten koordinointi on jätetty pitkälti ylityöllistettyjen osavaltioiden ja paikallisten hallintojen hartioille. Amerikkalaisia huolettaa rokotteiden logistiikka paikallisella tasolla ja se, miten sujuvasti terveydenhoidon ammattilaiset saavat rokotteet varastoista käsiinsä päästäkseen rokottamaan ihmisiä.

Ensimmäiset koronarokotteet annettiin terveydenhoitoalan työntekijöille sekä iäkkäille palvelutaloissa asuville. Rokotteita on jaettu myös ihmisille, joiden arvioidaan kuuluvan riskiryhmään joko työnsä, ikänsä tai terveydentilansa takia.

Yhdysvaltain lääkevalvoja FDA on hyväksynyt sekä Pfizerin ja Biontechin kehittelemän rokotteen että Modernan rokotteen terveydenhuollon käyttöön.