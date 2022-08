Helsingin seudun liikenne HSL kasvattaa sähkökäyttöistä linja-autokalustoaan. Itä-Helsingissä liikennöiville bussilinjoille tulee elokuun 15. päivä alkaen yhteensä 53 uutta sähköbussia.

Kiinassa valmistetut BYD -merkkiset kulkuneuvot toimittaa ja niiden liikennöintiä hoitaa ruotsalainen joukkoliikenneoperaattori Nobina . Bussit tulevat liikenteeseen linjoille 79, 80, 81, 82(B), 83, 84, 85(B,N), 86(N), 87N, 88(B) ja 89.

”Uusia sähköbusseja tulee näkymään etenkin Herttoniemessä mutta myös Roihuvuoressa, Itäkeskuksessa ja Kulosaaressa sekä muun muassa Santahaminassa ja Kruunuvuoressa, kertoo Nobinan liikennejohtaja Mårten Winqvist yhtiön tiedotteessa.

Nobinan BYD-merkkisiä sähköbusseja on jo käytössä: Turussa vuoden 2021 heinäkuusta ja Espoossa viime elokuusta alkaen. Espoosta ajettaville linjoille 212, 213(N) ja 502 -linjoille tulee elokuun puolivälissä 16 uutta sähköbussia.

Roihupellon varikkoa on valmisteltu sähköbussiliikenteeseen kesän ajan rakentamalla varikon pihalle latausinfraa ja kouluttamalla kuljettajia sähköbussien erityispiirteisiin, Nobina kertoo tiedotteessa.

Elokuussa liikenteeseen tulevia bussimalleja on kahta erilaista. B13 on 2-akselinen ja B15 on 3-akselinen telibussi. Bussit on valmistettu Kiinassa Hangzoun ja Changstan tehtailla.

Ruotsissa vastaavilla BYD:n sähkölinja-autoilla on Nobinan mukaan ajettu jo yli viisi vuotta ja seitsemän miljoonaa kilometriä.

HSL:n tilaamasta linja-autoliikenteestä on tarkoitus toimia sähköllä noin kolmannes vuoteen 2025 mennessä.

