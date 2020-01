Suomen entinen pääministeri Paavo Lipponen (sd) pitää palkkaratkaisuja pääsyynä siihen, että Suomi on jäänyt kilpailukyvyllä mitattuna jälkeen Ruotsista.

”Kokoomuksen Sari Sairaanhoitaja -julistus ja työnantajien irtautuminen kaikenlaisista tulopolitiikasta johtivat palkankorotuksiin, jotka heikensivät Suomen hintakilpailukykyä. Samanaikaisesti pääkilpailijoissa Ruotsissa ja Saksassa tehtiin maltilliset palkkaratkaisut”, Lipponen kirjoittaa Kauppalehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessa.

Lipposen kirjoitus on vastaus ekonomisti Björn Olssonin väitteeseen, jonka mukaan finanssi- ja euro­kriisit ovat rokottaneet ­eurotalouksien kasvua, kun taas Ruotsi toipui kruunun kanssa ­nopeammin.

Olsson tarkasteli euroon kuuluvien verrokkimaiden, kuten Suomen, kehitystä ja sen jälkeen simuloi, miten Ruotsin talous olisi kehittynyt vuosina 2003–2017, jos se olisi ottanut yhteisvaluutan käyttöön.

Olssonin arvion mukaan Ruotsin talous menestyi 23–24 prosenttia paremmin kruunun kanssa verrattuna siihen, mitä talouskasvu olisi ollut euron kanssa.

”Porvarivetoisuus on jättänyt onnettoman jäljen Suomen talouteen ja yhteiskuntaan. Ruotsi on elänyt niin kuin eurossa pitää, Suomessa on hävitetty menestyksen rakenteita”, Lipponen vastaa.

Menestyksen rakenteilla Lipponen viittaa muun muassa tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettyjen varojen leikkaamista, mikä on hänen mukaansa heikentänyt tuottavuuden kehitystä yli Nokian romahduksen vaikutuksen.

Lipponen vetoaa myös kaikkiin osapuoliin, jotta työmarkkinakierre saataisiin poikki.

