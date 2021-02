Kokoomuksen kansanedustaja ja Kokoomusnaisten puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén vaatii hallitukselta tasa-arvoa edistävää perhevapaauudistusta. Hän vetoaa asiassa erityisesti keskustapuolueeseen, jonka puheenjohtaja Annika Saarikko on aiheuttanut keskustelua viikonlopun kuvauksellaan suomalaisen naisen työtaakasta.

Kokoomuksen Sirén nostaa esiin tuoreen vertailun valtiovarainministeriön julkaisemasta raportista, joka kuvaa Suomen talouskasvun näkymiä. Raportin mukaan pienten lasten äitien työllisyys on Suomessa noin 30 prosenttiyksikköä matalampi kuin Ruotsissa. Tämä luku koskee hyvin pienten, 0-2-vuotiaiden lasten äitejä.

”Tämä on hiuksia nostattava luku. Hallitus ei voi enää pakoilla tasa-arvoista perhevapaauudistusta kaunopuheiden taakse”, Sirén vaatii tiedotteessaan.

VM:n raportissa todetaan yleisesti, että Suomessa nuorten naisten (20–39-vuotiaat) työllisyys on vertailumaita matalampaa. Erityisesti 30–34-vuotiaiden naisten työllisyysaste oli vuosina 2010–2019 keskimäärin lähes kahdeksan prosenttiyksikköä matalampi kuin vertailumaissa keskimäärin. Myös 25–20-vuotiaiden naisten työllisyysaste oli vertailumaissa vuosina 2010–2019 keskimäärin lähes kuusi prosenttiyksikköä suurempi kuin Suomessa.

”Yksi eroja selittävistä tekijöistä on poissaolon kesto työstä lasten kotihoidon vuoksi. Kuviosta 3.5 voidaan nähdä, että alle 3-vuotiaiden äitien työllisyys on selvästi vertailumaita matalampi, kun taas yli 3-vuotiaiden lasten äitien työllisyysaste on lähellä vertailumaiden tasoa”, ministeriön raportissa todetaan.

0–2-vuotiaiden lasten äitien työllisyysaste oli Suomessa vuonna 2019 hieman yli 50 prosenttia, kun vastaava luku on Ruotsissa hieman yli 80 prosenttia. Suurta eroa voi osaltaan selittää se, että Ruotsissa tehdään huomattavasti yleisemmin osa-aikatöitä kuin Suomessa.

Tilanne tasoittuu, kun perheen nuorin lapsi on 3-5-vuotias, sillä tällaisten äitien työllisyys on Suomessa ja Ruotsissa lähes samalla tasolla. Suomen luku on hieman yli 80 prosenttia, Ruotsin noin 85 prosenttia.

Ministeriön mukaan ero muihin Pohjoismaihin voi osaltaan johtua Suomen ”suhteellisen anteliaista kotihoidon tuista, jotka eivät kannusta vanhempia työntekoon”. Alle 3-vuotiaille lapsille suunnattu kotihoidon tuki on suomalainen erikoisuus, VM kertoo. Muissa Pohjoismaissa vanhempainvapaa kestää 12–16 kuukautta lapsen syntymästä, eikä tämän jälkeen makseta tukea kotihoidosta.

”Kotihoidon tuella on tutkimusten mukaan työn tarjontaa vähentävä vaikutus. Kososen (2014) mukaan 100 euron korotus kotihoidon kuntalisässä vähentää tukeen oikeutettujen äitien työn tarjontaa keskimäärin noin 3 prosentilla. Tutkimusten mukaan pitkät poissaolot työelämästä ovat haitallisia naisten ura- ja ansiokehityksen kannalta”, raportissa kerrotaan.

Raportin tekijät esittävätkin pienten lasten äitien työllisyyden parantamista toimilla, jotka lyhentävät perhevapaiden kestoa.

“Valtiovarainministeriön raportissa todetaan suorin sanoin, miten kotihoidontuki heikentää naisten työllisyyttä. Heikompi työllisyys ja hitaampi urakehitys näkyvät pienempinä elinkaarituloina ja lopulta pienempänä eläkkeenä. Tämä ei ole mikään suomalaisten naisten ominaisuus vaan räikeä tasa-arvon epäkohta. 50-luvun arvoille rakennetusta perhe-etuusjärjestelmästä kärsivät kaikki”, Saara-Sofia Sirén kommentoi.

“Toivon todella hallitukselle onnistumista perhevapaauudistuksessa. Siinä keskusta on ratkaisijan paikalla. Vetoan keskustan puheenjohtajaan, Annikaan: nostetaan Suomen tasa-arvokehitys muiden Pohjoismaiden tasolle”, Sirén jatkaa.

Keskusta on perinteisesti vastustanut kotihoidontukeen puuttumista, eikä tuore puheenjohtaja Saarikko näytä merkkejä linjauksen muuttamisesta. Päinvastoin Saarikko ilmoitti viikonloppuna, että ääni keskustalle kuntavaaleissa on ”ääni sille, että kotihoidontukea maksetaan myös jatkossa”.

Myös hallitusohjelmaan on kirjattu, että ”kotihoidontuki jatkuu nykymuotoisena”, vaikka hallitus tekee perhevapaauudistustaan.

Myös maahanmuuttajanaisten työllisyyteen vedotaan

Toinen kokoomuksen kansanedustaja, taloustieteilijä Juhana Vartiainen, vetoaa asiassa maahanmuuttajanaisten työllisyyden parantamiseen. Hän jakaa Twitter-tilillään uutisen Elinkeinoelämän valtuuskunnan raportista, joka nostaa esiin maahanmuuttajanaisten huonon työllisyyden ja sosiaalietuuksien välisen yhteyden.

”Voisiko Keskustakin miettiä näitä kotihoidontuen kielteisiä seurauksia?” Vartiainen kysyy.

Eva kertoo raportissaan, että siinä missä ”perhevapaat painavat” 25–39-vuotiaiden naisten työllisyysasteen selvästi miesten työllisyysastetta alemmas, jää maahanmuuttajanaisilla työllisyysaste tässä ikäryhmässä vielä paljon muita naisiakin alhaisemmaksi, noin 50 prosenttiin. Koko väestön tasolla samanikäisten naisten työllisyysaste on noin 70-75 prosenttia hieman ikäryhmästä riippuen.

Evan mukaan maahanmuuttajanaisten työllisyysaste on Suomessa alhainen verrattuna sekä maahanmuuttajamiehiin että maahanmuuttajanaisiin muissa Pohjoismaissa. Ilmiö koskee maahanmuuttajia lähes kaikista lähtömaista.

”Maahanmuuttajanaisten työllisyystilannetta ei voi sivuuttaa erikoistapauksena, sillä jo joka seitsemäs lapsi Suomessa syntyy ulkomailla syntyneelle äidille”, Eva korostaa.

Evan julkaisun mukaan maahanmuuttajat käyttävät kotihoidontukea kantaväestöä useammin ja pidempään. Erityisen yleistä kotihoidontuen käyttö on pakolaistaustaisilla, ja myös hoitojaksot ovat heillä selvästi kantaväestöä pidempiä, Eva kertoo.

”Suomen passivoiva työttömyysturva ja kotihoidontuki näyttäisivät olevan syitä maahanmuuttajanaisten erityisen heikolle työllisyydelle verrattuna muihin Pohjoismaihin”, Evan ekonomisti Sanna Kurronen sanoo tiedotteessa.

”Erityisen ongelmallinen maahanmuuttajanaisten kohdalla on kotihoidontuki, joka mahdollistaa lapsen hoitamisen kotona kolmevuotiaaksi asti. Pohjoismaisissa verrokkimaissa yhtä pitkää hoitovapaata ei ole.”

Eva huomauttaa, että ”kotiin jäävä äiti ei välttämättä hahmota kaikkia valintansa tulevia vaikutuksia”.

”Esimerkiksi suomalaisella aineistolla tehty tutkimus osoittaa, että pakolaistaustaisen äidin työllisyys parantaa tytärten koulumenestystä. Äidin työmarkkina-aseman vaikutus lasten menestykseen koulutuksessa ja työmarkkinoilla on tunnettu ilmiö. Yhteys on erityisen vahva maahanmuuttajilla ja juuri äidiltä tyttärelle”, Eva kertoo.

Työssäkäyvä äiti nostaa tyttären työllisyysastetta peräti 16 prosenttiyksikköä verrattuna kokoaikaisen kotiäidin tyttäreen, tutkimustiedot Euroopasta kertovat Evan mukaan.

”Suomalainen yhteiskunta perustuu siihen, että kaikki työkykyiset aikuiset käyvät töissä. Maahanmuuttajat eivät voi olla poikkeus. Maahanmuuttajien työllisyyden nostaminen on erityisen tärkeää, sillä työssäkäynti lisää osallisuutta, parantaa integroitumista yhteiskuntaan ja kohentaa myös heidän lastensa tulevaa sosioekonomista asemaa”, Kurronen sanoo.

