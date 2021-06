Hallituspuolue vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski kirjoittaa Puheenvuoro-blogissaan, että ravintoloiden aukioloa olisi laajennettava.

”Ravintoloiden anniskeluaika on leviämistasolla mahdollistettava klo 22 asti, myös perustasolla rajoituksia tulisi hellittää nykyisestä. Ravintolatyöntekijöiden tilanne on nyt äärimmäisen huolestuttava, ja paras lääke on sallia ravintoloiden pidempi aukiolo”, Myllykoski kirjoittaa.

”Terveysturvallisuudella ei pidä leikkiä, mutta nyt pitää pystyä näkemään, että tautitilanteen hyvän hallinnan vuoksi on jo mahdollista sallia ravintoloiden pidempi aukiolo”, hän näkee.

”Varsin selvä kuva, kuka jarrupolkimella seisoo”

Myllykosken mielestä kulttuuri- ja tapahtuma-alan avaaminen on yhtä tärkeää kuin ravintoloidenkin, eikä aloja pidä laittaa vastakkain.

”Tällä hetkellä vaikuttaa kuitenkin siltä, että ravintola-ala on joutumassa tapahtuma-alaa koskevan erimielisyyden panttivangiksi. Tämä on kohtuutonta”, Myllykoski kirjoittaa.

Helsingin Sanomat kertoi tiistaina vasemmistoliiton ja vihreiden pitävän tärkeänä, ettei ravintoloitten rajoituksia pureta enempää tai aiemmin kuin kulttuurin ja tapahtumien. Ilta-Sanomat kirjoitti tietoihinsa perustuen, että ravintola-alan rajoitusten lieventäminen on jumissa hallituksessa. Lehti kirjoitti, että vihreät ja vasemmistoliitto asettuivat lievennysten tielle vaatien, että tapahtuma- ja kulttuurialaa koskevia rajoituksia tulisi lieventää samanaikaisesti ravintoloiden kanssa.

IS tarkensi, etteivät vihreät ja vasemmistoliitto vastusta ravintolarajoitusten lieventämistä, vaan sääntelyn epäsuhtaa.

”Nyt jostain kumman syystä vasemmistoliitolle on soviteltu koko sotkun jarrumiehen roolia. Aivan kuin joku kulisseissa haluaisi pelata Pekka-pelikorttia käteemme. Kansanedustajana kun tätä seuraa, niin ainakin minulle on tullut varsin selvä kuva, kuka jarrupolkimella seisoo”, kirjoittaa Myllykoski.

Hän toteaa, että perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulta (sd) odotellaan päätöksiä.

