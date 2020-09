Budjettiluonnoksen mukaan Italian julkisen velka suhde bruttokansantuotteeseen nousee tänä vuonna noin 160 prosenttiin. Aikaisemmin sen on ennustettu nousevan noin 150 prosenttiin. Viime vuoden lopulla velkasuhde oli hieman alle 135 prosenttia.

Bloombergin siteeraama tutkimuslaitos Mazziero Research puhuu jopa lähes 162 prosentin velkasuhteesta.

Reutersin lähteiden mukaan velkasuhde voisi myös ensi vuonna olla edelleen 156 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Italian hallitus arvioi budjettialijäämän olevan tänä vuonna noin 12,8 prosenttia, kun vain kuukausi sitten arvio oli 11,9 prosenttia. Vuonna 2021 tavoitteena on 7 prosentin alijäämä.

Italian hallitus esittelee budjettiluonnoksensa virallisesti ensi viikolla. Samaan aikaan siltä odotetaan suunnitelmaa siitä, miten EU:n elvytysrahaston varat käytetään. Corriere della Seran saamien tietojen mukaan kunnianhimoisena tavoitteena on talouskasvutahdin kaksinkertaistaminen. Italian bkt on kymmenen viime vuoden aikana kasvanut keskimäärin 0,8 prosenttia, eli tavoitteena on 1,6 prosentin kasvu.

”Riskinä on, että Italian hallitus tulee rahankäytössään keskittymään pieniin ja merkityksettömiin projekteihin. Julkisuuteen vuodettujen tietojen mukaan juuri näin on käymässä sen sijaan, että varat ohjattaisiin työllisyyden ja koulutuksen vahvistamiseen” Algebrisin tutkimusjohtaja Silvia Merler kommentoi raportissaan.

Italian tilanteesta tekee riskialttiin se, ettei koronaviruksen toinen aalto ole vielä iskenyt maahan. Moni pelkää Italian ajautuvan talvella vielä toiseen lockdowniin, jonka vaikutukset jo ennen koronakriisiä teknisessä taantumassa olleeseen talouteen olisivat tuhoisat.

