Yhdysvaltain presidentti Joe Biden katsoo, että long covid eli pitkittynyt korona voisi olla syy työkyvyttömyyteen ja mahdollisesti myös invaliditeettiin.

”Moni koronasta toipunut kärsii esimerkiksi hengitysvaikeuksista tai kroonisesta kivusta. Nämä oireet voivat johtaa työkyvyttömyyteen”, hän sanoi puheessaan maanantaina. Asiasta uutisoi muun muassa Insider.

Suomessa työeläkevakuuttaja Varma kertoi jo maaliskuussa käsitelleensä ensimmäiset hakemukset, joissa koronavirus oli työkyvyttömyyden keskeinen syy.

”Kaikissa tapauksissa kyse on ollut vaikean koronavirusinfektion jälkitilasta. Pitkittyneen työkyvyttömyyden syynä on ollut sairaudesta aiheutunut yleinen lihaskunnon ja toimintakyvyn heikentyminen sekä erityisesti keuhkojen toimintaan liittyvät ongelmat”, ylilääkäri Jan Schugk kertoi tiedotteessa tuolloin.

Schugkin mukaan kyseisten potilaiden teho- ja osastohoitojakso on näissä tapauksissa kestänyt muutamia kuukausia, pisimmillään jopa neljä kuukautta, minkä jälkeen hoito ja kuntoutus on jatkunut kotioloissa. Sairaalahoidon aikana hakijoiden yleiskunto on Schugkin mukaan heikentynyt, ja monille heistä on kehittynyt lisäksi erilaisia sydän- ja verenkiertoelimistön sekä hengityselimistön komplikaatioita, kuten keuhkovaltimotukoksia ja eriasteisia keuhkoinfektioita.

Long covidista saattaa Suomessa kärsiä kymmeniätuhansia ihmisiä, mutta tarkkaa tietoa asiasta ei ole. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tutkimusprofessori Markus Perola arvioi Iltalehdelle , että pitkittyneestä koronasta voi tulla uusi kansantauti. Hän arvelee, että long covidin hoitokustannukset voisivat olla yhteiskunnalle kymmeniä tai satoja miljoonia euroja vuodessa, jos siitä kehkeytyy kansantauti.

Kesäkuun lopulla julkistetun norjalaistutkimuksen mukaan yli 50 prosentilla 16–30-vuotiaista koronan lievänä sairastaneista oli edelleen oireita, kuten väsymystä, hengenahdistusta ja keskittymisvaikeuksia kuusi kuukautta tartunnan jälkeen.

Suomessa long covidista varoitti tällä viikolla Keski-Uudenmaan sote eli Keusote.

”On viitteitä siitä, että nuoren väestön laajamittainen sairastuminen koronaan voisi aiheuttaa merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Long covid voi aiheuttaa työkyvyn ja elämänlaadun alentumista merkittävälle osalle sairastuneista”, se totesi tiedotteessaan.

