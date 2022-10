Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen on tarkka siitä, että työmarkkinoiden palkkaneuvottelut kuuluvat työnantaja- ja työntekijäliitoille. ”Aamiainen Jari Korkin kanssa” -videohaastattelussa Pentikäinen intoutuu kuitenkin esittämään neuvottelijoille toiveita.

Teknologiateollisuuden neuvottelijoiden taakka on hänen mielestään raskas, sillä välillisesti neuvotteluihin on sälytetty nyt myös kuntien tulevista palkoista päättäminen.

”En heitä kadehdi, sillä taakka on kohtuuton. Jo nyt tiedetään, että kuntien palkankorotukset ovat kansantalouden kantokyvylle liian suuret”, Pentikäinen sanoo.

Yrittäjäjärjestö ei itse neuvottele, mutta haluaa tukea ja kannustaa kaikkia niitä yrityksiä, jotka uskovat paikalliseen sopimiseen. Siksi Pentikäisellä on teknologiateollisuuden neuvottelijoille kaksikin toivetta. Niistä ensimmäinen on periaatteessa työnantajapuolen omassa harkinnassa.

”Olisiko parempi hajauttaa palkoista sopiminen yrityksiin, kuten metsäteollisuudessa on tehty?” Pentikäinen kysyy.

Toiseen toiveeseen tarvittaisiin yhteisymmärrystä myös palkansaajapuolelta, ja sitä ei Pentikäinen ole vielä nähnyt ilmassa. Toiveensa hän esittää silti.

”Pitäisikö tehdä niin sanottu numeroton työehtosopimus eli sopia liittojen välillä kaikki muu, mutta jättää prosenteista päättäminen yrityksiin, jossa tilanne parhaiten tiedetään?”

Metsäteollisuuden kokemukset sopimusten hajauttamisesta Pentikäinen arvioi enimmäkseen hyviksi, vaikka muutamia työtaisteluita – niistä isoin tietysti UPM:ssä – myös nähtiin.

”Kokonaissaldo oli varsin hyvä ja rohkaiseva, saatiin useita monivuotisia hyviä yrityskohtaisia palkkaratkaisuja”, Pentikäinen toteaa.

Energia-apua ei tarvita ainakaan vielä

Pentikäinen kiittelee korona-aikana luotuja yritystuen malleja, vaikka alku yllättävässä tilanteessa hieman kangerteli. Valtiokonttorin kautta jaettu kustannustuki toimi lopulta mallikkaasti, ja siitä voi ottaa oppia, jos energian hintakriisi vielä kärjistyy.

”Siinä tilanteessa emme vielä ole, tällä hetkellä kolmisen prosenttia yrityksistä arvioi, ettei selviä ilman julkista tukea. Sekin on toki 8 000–10 000 yritystä”, Pentikäinen muistuttaa.

”Viime kuukausien aikana energiatilanne ei kuitenkaan ole huonontunut, se on osin jopa kehittynyt parempaan suuntaan. Pyydämme kuitenkin, että asiat mietitään etukäteen valmiiksi, jos tilanne hankaloituu.”

Euroopan tukea Ukrainalle lisättävä

Energiakriisin perimmäinen syy on tietysti Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Aikoinaan lappeenrantalaisen Etelä-Saimaan päätoimittajanakin toiminut Pentikäinen harmittelee Venäjä-yhteyksien katkeamista, mutta muistuttaa, ettei Putinin hallinto ole ikuinen.

”Emme tiedä, milloin ja mihin suuntaan muutoksen kello lyö, mutta on mahdollista, että uusi hallinto on meidän kannaltamme parempi. Siksi emme saisi nyt tinkiä Venäjä-osaamisestamme, jos suhteet kehittyvät taas parempaan suuntaan”, Pentikäinen pohtii.

Isommassa kuvassa Euroopan pitäisi Pentikäisen mielestä lisätä Ukrainalle antamaansa tukea, jossa on nyt toivomisen varaa, varsinkin verrattuna Yhdysvaltoihin.

”Ukraina taistelee koko Euroopan vapauden ja vakauden puolesta, ja siksi se tarvitsee kaiken poliittisen, taloudellisen ja sotilaallisen tuen, minkä Euroopan unioni voi sille antaa”, Pentikäinen muotoilee.

Yrittäjien eläkelaki etenemässä toivottuun suuntaan

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä parhaillaan oleva yrittäjien eläkelain muutos on Pentikäisen mielestä etenemässä toivottuun suuntaan. Yrittäjäkentällä on ollut lakimuutoksesta jonkin verran väärinkäsityksiä, ja myös Suomen Yrittäjiä on valiokuntakäsittelyssä kuultu.

”Minulla ja meillä on luottavainen olo, että eduskunta korjaa lakiesityksen puutteet”, Pentikäinen sanoo.

Yrittäjien huolena on ollut, että joku muu tulee määräämään yrittäjän työtulon perusteella maksettavan eläkevakuutusmaksun suuruuden. Pentikäinen muistuttaa, että määrittely on tähänkin asti ollut eläkevakuutusyhtiöiden tehtävä, ne ovat vain hoitaneet valvontavelvollisuutensa lepsusti, mistä finanssivalvonta on huomauttanut.

”Jos lakimuutos nyt kaatuu, vaarana on, että joidenkin yrittäjien eläkevakuutusmaksut nousevat liian nopeasti. Lakiehdotuksen hyvä puoli on myös se, että eläkeyhtiöt joutuvat jatkossa perustelemaan ratkaisunsa paremmin, jolloin niistä on tarvittaessa helpompi valittaa”, Pentikäinen sanoo.

”Seuraavalla vaalikaudella tarvitaan joka tapauksessa laajempi yrittäjien eläkejärjestelmän uudistus, jossa pitää pohtia, voiko yrittäjän vapautta eläkevakuutusmaksun määrittämisessä lisätä. Samalla pitää pohtia myös mahdollisuudet eläkevakuutusten rahastoimiseen ja sekin, pitäisikö nykyiset YEL ja MYEL eli maatalousyrittäjien eläkelaki yhdistää.”

Toiveikkaasti kohti pikkujoulukautta

Viime viikon valtakunnallisilla Yrittäjäpäivillä Tampereella järjestön nykyinen luottamusjohto sai jatkopestin, mutta esimerkiksi puheenjohtaja Petri Salminen vasta tiukan äänestyksen jälkeen. Pentikäisen mielestä äänestykset ovat osa hänen kansanliikkeeksi luonnehtimansa järjestön luonnetta ja kuvastavat hallinnon hyvää henkeä.

Myös Nokia Arenan tapahtuma oli kaikin puolin onnistunut ja kertoo osaltaan siitä, että runsaan puolentoista tuhannen yrittäjän tapaaminen iltajuhlineen pystyttiin nyt järjestämään koronasta huolimatta. Pentikäinen uskoo, että koronasta kärsineet ravintolayritykset voivat odotella pikkujoulukautta nyt kirjaimellisesti turvallisin mielin.

”Kyllä tässä luottavaisin mielin eteenpäin katsotaan, eikä paineta jarrua”, Pentikäinen kiteyttää.