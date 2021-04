Elina Lepomäki on nyt Elina Valtonen.

Nimi muuttui. Elina Lepomäki on nyt Elina Valtonen.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki on ottanut vanhan sukunimensä takaisin ja on nyt Elina Valtonen. Taustalla on kansanedustajan taannoinen avioero.

”Tässä Elina Valtonen! Otin vanhan sukunimeni takaisin. Samat jutut, joskin päivittäin uudella tiedolla ja uteliaisuudella säädettynä. Työ jatkuu”, hän kertoi sunnuntaina sosiaalisessa mediassa.

Valtonen on kokoomuksen varapuheenjohtaja ja kuntavaaliehdokkaana Helsingissä. Hän ei kuitenkaan pyri pääkaupungin pormestariksi.

”Tässä on tapahtunut kaikenlaisia muutoksia sekä puolueessa että ehdokasasettelussa. Oma elämäntilanne on edelleen hankala, mutta kun synnyinkaupunki kutsuu, niin tässä ollaan. Pelissä ollaan. Kokoomuksen oma ehdokasasettelu on ollut vähän hankala viime aikoina, siihen halusin itse lähteä mukaan”, hän kommentoi tuolloin Uudelle Suomelle.

