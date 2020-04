Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) turvallisuusjohtaja Mika Salminen vahvistaa, että hallituksen asettamat rajoitukset ovat purreet ja koronavirusepidemia on levinnyt hitaammin kuin ilman toimia.

Salminen totesi hallituksen tiedotustilaisuudessa, että ilman rajoituksia oli odotettavissa, että koronavirus leviää ”eksponentiaalista vauhtia” ja näin ei ole nyt tapahtunut.

”Voidaan jo aika varmasti sanoa, että rajoitukset ovat selvästi hidastaneet kehitystä ja tämä on tietysti hyvä uutinen”, Salminen sanoi.

”Kiitos kaikille suomalaisille siitä, että rajoituksia noudatetaan ja myös hygieniatoimia noudatetaan”, Salminen sanoi.

Salminen kiitteli, että THL on saanut kumppanin, joka yhteiskuntahyödyllisenä työnä on tehnyt THL:lle kartan.

”Siitä heille suuri kiitos.”

Suomessa epidemia on kehittynyt eri tahtiin eri alueilla, suurin osa tapauksista on ollut Uudellamaalla, jossa tapausten määrä väestöön suhteutettuna on lähes nelinkertainen muuhun maahan verrattuna. Salmisen mukaan tämä asia muuttuu vähitellen.

”Se voidaan sanoa, että myös Uudellamaalla kehitys on hidastunut. Yhteiskunnan rajoitukset ovat olleet toimivia ja saavuttaneet sen tavoitteen epidemian kulun hidastamisesta”, Salminen sanoi.

”Kyllä täytyy siihen varautua, että epidemia jatkunee usean kuukauden ajan globaalitasollakin”, Salminen sanoi koko maailman tilanteesta.

