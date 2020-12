Perussuomalaisista Siniseen tulevaisuuteen siirtynyt entinen työministeri Jari Lindström arvostelee perussuomalaisten politiikkaa suorin sanoin Puheenvuoron blogissaan.

Lindströmin mukaan perussuomalaisten politiikka on siirtynyt kohti sellaista politiikkaa jossa maahanmuutto kaikkinensa, siis myös työperäinen, nähdään vain negatiivisena.

“Sitä tukemaan on tilattu ja tehty selvityksiä, jotka sitten tuntuvat tukevan näitä näkemyksiä”, Lindström sanoo viitaten Suomen perustan tutkijan Samuli Salmisen eri kuntia koskevaan tuoreeseen selvitykseen.

LUE TARKEMMIN:

Lindström pitää perussuomalaisten linjaa ristiriitaisena.

”Perussuomalaiset eivät kerro suoraan vastustavansa myös työperäistä maahanmuuttoa vaan he antavat ymmärtää jotain ihan muuta. Lisäksi he antavat ymmärtää että olisi olemassa joitain ryhmiä, joiden työperäistä maahanmuuttoa he kannattavat. Käytännössä sellaista on hyvin vaikeata ellei mahdotonta havaita.He eivät, ainakaan vielä, sano että minkäänlainen maahanmuutto ei ole toivottavaa. Kaikesta kuitenkin paistaa läpi se, että he haluaisivat sanoa tämän ääneen. Rivijäsen sen voikin sanoa”, hän kirjoittaa.

Lindström kiinnittää huomiota siihen, että samaan aikaan perussuomalaiset ovat kuitenkin sitoutuneet eduskunnan ponsien ja yksimielisen tarkastusvaliokunnan mietinnön kautta parantamaan kotouttamisen kokonaisuutta.

Samalla hän kysyy, että eikö se, että ihminen tekee työtä Suomessa ja tekee sen suomalaisia työehtoja noudattaen ole hyvä, tavoiteltava ja kannatettava asia?

”Jos Närpiössä ei olisi ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä, niin mitä kunnan/alueen vihannesalan yrityksille tapahtuisi? Jos palkkaus on TES:n mukainen, niin eikö siitä päättäminen ole työmarkkinaosapuolten välinen asia? Jos työstä maksetaan TES:n mukaisesti niin eikö se ole silloin ok ja eikö se puolusta samalla TES-järjestelmää? Eikö näitä asioita kannattaisi kysyä perussuomalaisilta? Tiedän, ettei heille pärjää faktoilla, mutta ei hiljaa oleminenkaan silti ole viisasta. Osa heidän kannattajistaan ei välitä faktoista, heille riittää vain epäilyksen siemen siitä, että aina joku asia on väärin ja että kantasuomalaista syrjitään tai että joku uutinen vahvistaa omia ennakkokäsityksiä. Se antaa syyn ja oikeutuksen olla jotain mieltä, yleensä vastaista mieltä”, Lindström kommentoi.

LUE LISÄÄ: