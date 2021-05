Kulttuuri- ja tapahtuma-alan tiukat koronarajoitukset herättävät ihmetystä. Erityisesti elokuvateattereiden tilanne on noussut esiin alan toimijoiden kritisoitua kovia rajoituksia julkisuudessa.

Levityspäällikkö Jenni Ukkonen Atlantic Film -yhtiöstä ihmetteli viikonloppuna STT:lle, että ravintolassa voi olla isoja porukoita ilman maskia juomien ääressä, mutta Helsingin elokuvateatterisaleja ei voida avata edes 20 hengelle, jota on pidetty liiketoiminnan kannattavuuden alarajana. Ukkonen pitää tilannetta täysin kohtuuttomana.

Helsingissä ja Uudellamaalla on voimassa kuuden hengen kokoontumisrajoitus tällä tietoa toukokuun loppuun, joten elokuvateatterit pysyvät alueella kiinni. Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) teki perjantaina asiasta jatkopäätöksen.

Hallituspuolue vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski ihmettelee Twitterissä, miksi avi katsoo teattereiden ja elokuvateattereiden yhä kuuluvan kovempien rajoitusten piiriin kuin ravintoloiden. Hän huomauttaa, että kulttuuritapahtumissa voidaan pitää turvavälit ja maskit koko ajan, mutta ravintoloissa maski riisutaan syödessä ja juodessa.

”En ymmärrä tätä logiikkaa”, Lohikoski tviittaa aviin viitaten.

Myös hallituspuolue vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö huomauttaa, että maskien ja etäisyyksien käytöllä turvalliset tapahtumat ovat mahdollisia. Hän vaatii aveja ryhtymään avaamistoimiin.

”Urheilu- ja kulttuuritapahtumien kuten elokuvateattereiden vaiheittaisen avaamisen jo alettava. On aveilta elinkeinovapauden kannalta kyseenalaista kieltää toiminta käytännössä kokonaan”, Niinistö tviittaa.

”On tehty turvallisen tapahtuman sääntöjä ja on tehty vaiheittaisen avaamisen aikataulutuksia epidemiatilanteen mukaan. Tapahtuma-ala on näitä yhteistyössä hallituksen kanssa jo tehnyt. Miksi niitä on tehty, jos niitä ei käytetä epidemiatilanteen mukaiseen avaamiseen? Kuka johtaa?” Niinistö kysyy Twitterissä.

Muusikko avautuu: ”Käsittämätöntä”

Hallituksen toimia aikaisemmin kovin sanoin kritisoinut muusikko Mikko Kosonen hämmästelee niin ikään tilannetta.

”Tennispalatsin suurimpaan saliin mahtuu 639 henkeä. Sinne saa ottaa kuusi. Tässä ei ole pienintäkään järjen hiventä. Koronarajoitusten mielivaltaisuus on ihan käsittämätöntä”, Kosonen tviittaa.

”Nyt olisi mielestäni vähintäänkin kohtuullista tulla esiin ja kertoa, millä perusteella nämä rajoitukset ovat niin käsittämättömän epäsuhtaisia.”

Kososen mukaan yhteiskunnan haluttomuus auttaa on ajanut kulttuurialan katastrofiin. Kososen mielestä Marinin hallituksen politiikka on hyvin eriarvoistavaa eri elinkeinojen välillä.

”Kulttuurialan vapaa kenttä koostuu lähinnä pienituloisista ihmisistä, ja heidän saama kohtelu on ylimielistä ja raakaa”, Kosonen syyttää.

Esimerkiksi monet kesäfestivaalit on peruttu jo toista kesää peräkkäin.

”Tarkoituksena on edetä pienin askelin”

Avin perjantaina tekemällä päätöksellä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä rajataan Helsingin ja Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan alueilla enintään kuuteen henkilöön toukokuun loppuun saakka.

Kuuden hengen kokoontumisrajoitus on voimassa myös Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella, mutta siellä epidemiatilanne on kehittynyt aluehallintoviraston mukaan niin suotuisaan suuntaan, että nyt alkuviikosta on tarkoitus tehdä uusi päätös alueen kokoontumisrajoituksista. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella epidemia on kiihtymisvaiheessa ja aluehallintoviraston mukaan kokoontumisrajoitus säilyy enintään kymmenessä hengessä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvist totesi perjantaina, että kesää suunnitellaan varovaisella otteella.

”Rajoituksia on purettu jonkin verran, ja niitä pyritään jatkossakin maltillisesti purkamaan. Kansainvälisesti tarkasteltuna löytyy useita esimerkkejä siitä, että tartuntamäärät ovat lähteneet nopeaan kasvuun, jos rajoituksia puretaan liian nopeasti ja hallitsemattomasti. Tarkoituksena on edetä pienin askelin ja samalla säilyttää hyvät toimintatavat muun muassa käsihygieniassa ja maskien käytössä”, Ekqvist totesi tiedotteessa.