Suomen ja Euroopan lähialueiden turvallisuustilanne on epävakaa ja vaikeasti ennakoitava, katsotaan Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa.

Valtioneuvosto on hyväksynyt selonteon tänään ja antanut sen eduskunnan käsiteltäväksi.

Selonteossa arvioidaan Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista toimintaympäristöä ja määritellään ulko- ja turvallisuuspoliittiset tavoitteet ja painopisteet, joita toimeenpanemalla valtioneuvosto vahvistaa Suomen turvallisuutta ja hyvinvointia.

”Suurvaltojen keskinäisen kilpailun voimistuminen ja niiden heikkenevä sitoutuminen sääntöpohjaiseen kansainväliseen järjestelmään ja kansainväliseen oikeuteen ovat kiristäneet kansainvälistä tilannetta”, selonteossa todetaan.

Tilanteen arvioidaan pysyvän vaikeana vielä pitkään.

”Jännitteet ovat lisääntyneet myös Suomen lähialueilla, mihin ovat vaikuttaneet muun muassa asevalvonnan sopimusjärjestelmän heikentyminen, vaikuttamiskeinojen kehittyminen ja monimuotoistuminen sekä kybertoimintaympäristön merkityksen kasvaminen. Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut epävakaampaan suuntaan, ja muutoksen arvellaan olevan pitkäkestoinen.”

Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa

Selonteon mukaan Suomi osallistuu omaa puolustuskykyään vahvistavaan kansainväliseen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen yhteistyöhön, joka on viime vuosina lisääntynyt ja syventynyt.

”Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, joka ylläpitää vahvaa ja uskottavaa kansallista puolustuskykyä. Puolustuskyvyn ylläpidolla ennaltaehkäistään sotilaallisen voiman käyttöä Suomea vastaan, osoitetaan valmiutta vastata sotilaallisen voiman käyttöön tai sillä uhkaamiseen sekä kykyä torjua maahamme kohdistuvat hyökkäykset.”

Suomen turvallisuuden kannalta keskeistä on Naton avoimien ovien politiikan jatkuminen eli jäsenyysmahdollisuuden säilyminen avoimena maille, jotka täyttävät Naton edellytykset. Ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittista yhteistyötä tehdään erityisesti Ruotsin kanssa.

”Kansainvälisen tilanteen kiristymisestä huolimatta Suomeen ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa. Sotilaalliseen voimankäyttöön Suomea vastaan tai sillä uhkaamiseen on kuitenkin varauduttava. Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön nykyisessä tilassa ja sen kehityspotentiaalin valossa Suomella ei ole mahdollisuutta eikä halua eristäytyä.”

Ilmastonmuutoksen ja ihmisoikeuksien yhteys huomioitava

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on ihmisoikeusperustaista, eli Suomi arvioi ihmisoikeusvaikutuksia kaikessa toiminnassaan. Selonteon mukaan on tärkeää huomioida ilmastonmuutoksen ja ihmisoikeuksien yhteys ja jatkaa toimia sen puolesta, että ilmastonmuutos uhkaa mahdollisimman vähän ihmisoikeuksien toteutumista.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) pitää tärkeänä, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikalla vahvistetaan Suomen turvallisuutta ja hyvinvointia tilanteessa, jossa toimintaympäristömme on voimakkaassa muutoksessa.

”Globaalit haasteet, kuten ilmastonmuutos ja pandemiat vaativat yhteistä vastuunkantoa. Yhteistyö sääntöpohjaisessa kansainvälisessä järjestelmässä on kuitenkin vaikeutunut, mikä on osittain seurausta suurvaltojen kilpailuksi kärjistyneestä toiminnasta”, Haavisto sanoo tiedotteessa.

Brexit heijastuu EU:n vaikutusvaltaan

Joissakin kysymyksissä EU:n jäsenvaltioiden yhteinen kannanmuodostus on selonteon mukaan vaikeutunut. Jäsenvaltioilla on erilaisia näkemyksiä muun muassa EU:n kehittämissuunnasta, muuttoliikekysymyksistä, ihmisoikeuskysymyksistä ja toimista Lähi-idässä. Unionin sisällä on puutteita EU:n perusarvojen, kuten oikeusvaltioperiaatteen, noudattamisessa.

”Ison-Britannian ero EU:sta vaikuttaa unioniin kansainvälisenä toimijana. Suurvallat haastavat unionin yhtenäisyyttä. Kaikki nämä kehityssuunnat heijastuvat EU:n globaaliin vaikutusvaltaan”, selonteossa todetaan.

”Osana keskustelua on esitetty määräenemmistöpäätöksenteon laajempaa hyödyntämistä tietyillä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan aloilla, kuten ihmisoikeuspolitiikassa ja pakotepäätöksissä.”

Venäjä synnytti negatiivisen kierteen

Selonteon mukana Venäjän tavoitteena on edelleen etupiirijakoon perustuva turvallisuusrakenne Euroopassa. Venäjän toimien johdosta turvallisuuspoliittinen tilanne on kiristynyt ja EU:n ja Venäjän väliset suhteet heikentyneet. Valtiovallan kontrolli maan sisällä on myös vahvistunut, kun demokratiaa heikennetään lainsäädännöllisillä muutoksilla ja vapaan median toimintamahdollisuuksia on kavennettu.

”Venäjä on heikentänyt lähialueidemme ja Euroopan turvallisuutta liittämällä Krimin laittomasti itseensä sekä ylläpitämällä aloittamaansa konfliktia Itä-Ukrainassa. Venäjän toiminta muun muassa Georgiassa, Ukrainassa ja Syyriassa osoittaa, että maan kynnys sotilaallisen voiman käyttöön on madaltunut.”

Vaikka Venäjä ei ole taloudellisilta voimavaroiltaan Yhdysvaltain ja Kiinan tasolla, sekin hakee tunnustusta suurvaltana ja käyttää merkittävästi voimavarojaan sotilaalliseen varustautumiseen ja ulkoiseen vaikuttamiseen. Itämeren alueen valtiot jatkavat puolustusmenojensa lisäämistä, valmiutensa parantamista ja puolustusyhteistyönsä tiivistämistä.

”Venäjän voimapolitiikan vaikutukset heijastuvat Itämeren alueelle, jolla Venäjän synnyttämä negatiivinen kierre on kasvattanut jännitteitä ja lisännyt sotilaallista toimintaa. Alueen sotilasstrateginen merkitys on kasvanut, ja Suomen lähialueille sijoitetaan teknologisesti kehittyneimpiä ja entistä suorituskykyisempiä asejärjestelmiä. Venäjä nostaa joukkojensa valmiutta ja parantaa kykyään keskittää alueelle nopeasti lisävoimaa.”

"Joukkotuhoaseiden leviämisen mahdollisuus”

Suurvaltojen Kiina mukaan lukien kiinnostus arkista aluetta kohtaan on lisääntynyt ja sotilaallinen toiminta sekä alueeseen kohdistuvat geopoliittiset ja taloudelliset intressit ovat kasvaneet. Myös Lähi-idän ja Persianlahden alue säilyy kansainvälisen politiikan keskiössä. Alue on suurvaltapolitiikan kohteena, ja siellä on kilpailevia alueellisia toimijoita.

Yhdysvaltain rooli alueella on muuttunut vaikeammin ennakoitavaksi ja kaventunut jonkin verran, mitä muut toimijat kuten Venäjä, Turkki ja myös Kiina hyödyntävät. Yhdysvaltain vastakkainasettelu Iranin kanssa sekä Iranin oma toiminta heijastuvat koko alueen, myös Irakin, vakauteen. Iranin pysyminen kansainvälisissä sitoumuksissaan on keskeistä.

”Ilmastonmuutoksen seuraukset vaikuttavat yhä enemmän alueen kehitykseen. Persianlahden epävakaalla tilanteella voi olla globaaleja seurauksia, joihin sisältyy joukkotuhoaseiden leviämisen mahdollisuus. Syyrian konflikti on aiheuttanut yhden maailman laajimmista humanitaarisista kriiseistä ja aikamme suurimman pakolaiskriisin. Israelin ja Palestiinan väliseen konfliktiin ei ole saatu ratkaisua ja rauhanprosessi on taantunut", selonteko summaa.

Turkki on viime vuosina muuttunut autoritaarisemmaksi ja etääntynyt eurooppalaisista arvoista. Turkin sisäinen kehitys, ulko- ja turvallisuuspoliittinen toiminta ja alueelliset suurvaltapyrkimykset herättävät huolta, sillä Turkin toimet vaikuttavat Euroopan ja lähialueiden turvallisuuteen.

Yhdysvalloissa poliittinen vastakkainasettelu on kärjistynyt.

”Yhdysvalloissa viime vuosina ja on nähtävissä, että poliittisen kentän polarisoituminen tulee jatkumaan. Yhdysvaltain ensisijainen huomio kiinnittyy kotimaan haasteisiin. Maan ulkopolitiikassa on korostunut aiempaa enemmän vahva kansallisen edun tavoittelu ja etääntyminen kansainvälisestä yhteistyöstä.”